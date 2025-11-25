В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека

Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме в Таганроге, вызвали возгорание складского помещения и на территории двух частных домов в Нелиновском районе. Силы ПВО продолжают отражать налет дронов

В Таганроге и Бессергеневке Ростовской области при налете беспилотников три человека получили ранения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Им оказывают помощь медики», — написал он.

Помимо этого, предварительно, в Таганроге в двух многоквартирных и одном частном доме, находящихся на улице Инструментальная, были повреждены фасад и окна. Также повреждения получили припаркованные у зданий автомобили.

В промзоне в следствие беспилотной атаки загорелось складское помещение. Слюсарь отметил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Губернатор добавил, что в селе Петрушино Нелиновского района в частном доме произошел пожар, а в селе Весело-Вознесенка из-за повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома произошло возгорание.

Силы ПВО продолжают отражать беспилотную атаку, заключил Слюсарь.

Масштабную беспилотную атаку также отражают в Новороссийске, Сочи, Геленджике и других населенных пунктах Краснодарского края. Там в результате налета БПЛА пострадали несколько людей, ряд зданий получили повреждения, а в некоторых беспилотники спровоцировали возгорание.

Помимо этого, в трех аэропортах Краснодарского края действуют ограничения на полеты. В Сочи, Геленджике и Краснодаре не принимают и не отправляют воздушные рейсы.