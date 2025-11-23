Евросоюз назвал свои условия для урегулирования конфликта на Украине

Ключевым условием любого мирного плана фон дер Ляйен назвала возвращение украинских детей. Путин подчеркивал, что детей спасали, вывозя из зоны боевых действий

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с руководителями стран Евросоюза по мирному плану США назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. Полный текст пресс-релиза опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Мы согласовали ключевые элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и суверенитета Украины», — сказала фон дер Ляйен.

Она выделила три из них:

границы «не могут изменяться силой»;

ЕС против ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые могут оставить страну «уязвимой для будущей агрессии и тем самым подорвать европейскую безопасность»;

центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины «должна получить полное отражение».

Кроме этого, «европейская судьба» Украины должна начинаться с восстановления страны, ее интеграции в европейский рынок и оборонно-промышленную базу и, в конечном счете, вступления Украины в ЕС.

«Ключевой элемент, который должен быть частью любого соглашения, — возвращение каждого украинского ребенка <...> Мы должны поместить этих детей на вершину глобальной повестки дня», — добавила фон дер Ляйен.

Как подчеркнула глава ЕК, союз с Украиной и Канадой выступит соорганизатором саммита международной коалиции по возвращению украинских детей.

Президент Владимир Путин отвергал обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По словам главы государства, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. В свою очередь глава МИДа Сергей Лавров заявил, что большая часть людей из переданного на переговорах в Стамбуле украинской стороной списка 339 детей, якобы вывезенных Россией, оказались либо взрослыми, либо находятся вне территории России. «Нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей — граждан Украины отказались передать их родным и близким», — подчеркивала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве проходят переговоры представителей Украины, США и Европы, они обсуждают детали мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее, 20 ноября, украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал план США из 28 пунктов. Украинский лидер Владимир Зеленский 21 ноября заявил, что план США нужно доработать.

Позднее накануне Bloomberg писал, что Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других европейских стран пытаются успеть до крайнего срока — четверга, 27 ноября, — и переписать американский мирный план.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что европейцы и Украина будут настаивать на том, чтобы переговоры с Россией о любых территориальных обменах прошли только после прекращения огня.

Кроме этого, они попросят США предоставить гарантии безопасности по образцу ст. 5 НАТО и использовать замороженные активы России для восстановления Киева. План предусматривает, что США получат компенсацию, а активы останутся замороженными до возмещения ущерба. Санкции с России будут сняты поэтапно при выполнении условий, уточнило агентство.

Как писала ранее The Washington Post со ссылкой на европейский план, он предполагает, что Киев получит контроль над Кинбурнской косой и Днепром, а территориальные споры будут решены после перемирия. Также планируется возврат Украине Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

Вашингтон передал Москве мирный план, однако обсуждение его содержания не состоялось, так как США не получили одобрения Киева, заявил президент России Владимир Путин. Он предположил, что этот проект может стать основой для урегулирования конфликта.