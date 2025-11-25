 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на частный дом получил ранения один мужчина, сообщил региональный оперативный штаб.

«Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также в результате падения обломков БПЛА были повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах многоквартирного жилого дома. В одном из помещений возникло возгорание, которое сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы. В городе действует тревога, оповещающая об атаке беспилотников, силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА.

Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в школе № 29, расположенной по адресу Волгоградская улица, 46, развернули пункт временного размещения.

В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов
Политика

Накануне вечером в городе в результате атаки дронов была повреждена квартира на последнем этаже 16-этажного жилого дома, осколки БПЛА также повредили стоящие у здания машины. Обошлось без пострадавших.

Помимо этого, беспилотную опасность объявили в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Александра Озерова
Новороссийск Краснодарский край обломок БПЛА ранения
