В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина
В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на частный дом получил ранения один мужчина, сообщил региональный оперативный штаб.
«Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Также в результате падения обломков БПЛА были повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах многоквартирного жилого дома. В одном из помещений возникло возгорание, которое сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.
На местах работают экстренные службы. В городе действует тревога, оповещающая об атаке беспилотников, силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА.
Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в школе № 29, расположенной по адресу Волгоградская улица, 46, развернули пункт временного размещения.
Накануне вечером в городе в результате атаки дронов была повреждена квартира на последнем этаже 16-этажного жилого дома, осколки БПЛА также повредили стоящие у здания машины. Обошлось без пострадавших.
Помимо этого, беспилотную опасность объявили в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе.
