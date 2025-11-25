Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА
Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Геленджике, сообщил глава курорта Андрей Боготистов.
«В Геленджике идет отражение атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. С 23:11 в городе звучит сирена, объявляющая об опасности прилета БПЛА.
Помимо этого, ПВО отражают налет беспилотников в Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе. Угрозу прилета БПЛА объявили и в Сочи.
В Новороссийске при налете беспилотников были повреждены четыре квартиры и один частный дом. Один мужчина получил ранения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины