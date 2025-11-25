Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Геленджике, сообщил глава курорта Андрей Боготистов.

«В Геленджике идет отражение атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. С 23:11 в городе звучит сирена, объявляющая об опасности прилета БПЛА.

Помимо этого, ПВО отражают налет беспилотников в Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе. Угрозу прилета БПЛА объявили и в Сочи.

В Новороссийске при налете беспилотников были повреждены четыре квартиры и один частный дом. Один мужчина получил ранения.