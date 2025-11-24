В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов

Повреждения получила квартира на 16 этаже и стоящие рядом с домом автомобили. Никто не пострадал. Минобороны отчиталось, что за вечер над Краснодарским краем перехватили один беспилотник, силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА

В Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получил 16-этажный жилой дом, сообщил региональный оперативный штаб. В 00:30 глава города Андрей Кравченко сообщил, что отражение атаки БПЛА продолжается.

Позднее, фрагменты сбитого беспилотника в Новороссийске попали по еще одному многоквартирному дому. Пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах, в одном из помещений возник пожар, его потушили. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В 21:31 в городе зазвучала тревога, оповещающая об атаке беспилотников. В ходе атаки, предварительно, была повреждена угловая квартира на верхнем этаже, осколками задело припаркованные у дома автомобили. По данным оперативного штаба, обошлось без пострадавших.

В период с 20:00 до 23:00 над акваторией Черного моря сбили 17 дронов, еще один беспилотник перехватили над Краснодарским краем, отчиталось Минобороны.

Всего силы ПВО уничтожили над Россией 31 БПЛА — налету также подверглись Крым, Курская, Брянская и Белгородская области. Помимо этого, несколько дронов сбили над акваторией Азовского моря.

Беспилотная опасность также объявлена в других населенных пунктах региона — в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. В Севастополе объявленную дважды воздушную тревогу отменили в 22:58.