В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов
В Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получил 16-этажный жилой дом, сообщил региональный оперативный штаб. В 00:30 глава города Андрей Кравченко сообщил, что отражение атаки БПЛА продолжается.
Позднее, фрагменты сбитого беспилотника в Новороссийске попали по еще одному многоквартирному дому. Пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах, в одном из помещений возник пожар, его потушили. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В 21:31 в городе зазвучала тревога, оповещающая об атаке беспилотников. В ходе атаки, предварительно, была повреждена угловая квартира на верхнем этаже, осколками задело припаркованные у дома автомобили. По данным оперативного штаба, обошлось без пострадавших.
В период с 20:00 до 23:00 над акваторией Черного моря сбили 17 дронов, еще один беспилотник перехватили над Краснодарским краем, отчиталось Минобороны.
Всего силы ПВО уничтожили над Россией 31 БПЛА — налету также подверглись Крым, Курская, Брянская и Белгородская области. Помимо этого, несколько дронов сбили над акваторией Азовского моря.
Беспилотная опасность также объявлена в других населенных пунктах региона — в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. В Севастополе объявленную дважды воздушную тревогу отменили в 22:58.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины