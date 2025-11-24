 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов

В Новороссийске при налете дронов поврежден жилой дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждения получила квартира на 16 этаже и стоящие рядом с домом автомобили. Никто не пострадал. Минобороны отчиталось, что за вечер над Краснодарским краем перехватили один беспилотник, силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА

В Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получил 16-этажный жилой дом, сообщил региональный оперативный штаб. В 00:30 глава города Андрей Кравченко сообщил, что отражение атаки БПЛА продолжается.

Позднее, фрагменты сбитого беспилотника в Новороссийске попали по еще одному многоквартирному дому. Пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах, в одном из помещений возник пожар, его потушили. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В 21:31 в городе зазвучала тревога, оповещающая об атаке беспилотников. В ходе атаки, предварительно, была повреждена угловая квартира на верхнем этаже, осколками задело припаркованные у дома автомобили. По данным оперативного штаба, обошлось без пострадавших.

В период с 20:00 до 23:00 над акваторией Черного моря сбили 17 дронов, еще один беспилотник перехватили над Краснодарским краем, отчиталось Минобороны.

Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха
Политика
Фото:Global Look Press

Всего силы ПВО уничтожили над Россией 31 БПЛА — налету также подверглись Крым, Курская, Брянская и Белгородская области. Помимо этого, несколько дронов сбили над акваторией Азовского моря.

Беспилотная опасность также объявлена в других населенных пунктах региона — в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. В Севастополе объявленную дважды воздушную тревогу отменили в 22:58.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Александра Озерова
Новороссийск Краснодарский край беспилотники повреждения многоэтажный дом
Материалы по теме
Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха
Политика
В Кремле пообещали ответ на удар ВСУ по нефтебазе в Новороссийске
Политика
В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 00:59 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 00:59
Обломки еще одного дрона в Новороссийске упали в Южном районе Политика, 01:16
NYT рассказала о воевавшем за Россию выпускнике колледжа Генштаба США Политика, 01:12
В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты Политика, 00:51
В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались Политика, 00:49
Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА Политика, 00:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина Политика, 00:29
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Одна из самых ярких фигуристок России». Туктамышева завершила карьеру Спорт, 00:09
Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом Общество, 00:04
ЕС запретил европейским компаниям продавать СПГ из России в третьи страныПодписка на РБК, 00:01
В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов Политика, 24 ноя, 23:59
Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана Политика, 24 ноя, 23:48