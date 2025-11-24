Трамп анонсировал свой визит в Пекин

Фото: Daniel Torok / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что посетит Пекин в апреле, и пригласил в ответ председателя КНР Си Цзиньпина с государственным визитом в США до конца 2025 года. Об этом он заявил после телефонного разговора с китайским лидером в соцсети Truth Social.

«С этой целью президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я принял это приглашение. В ответ я пригласил его в качестве гостя с государственным визитом в США, который состоится позднее в этом году», — написал республиканец.

По словам Трампа, беседа была «очень хорошей». Он отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины и России, проблему фентанила, торговлю соей и другой сельхозпродукцией. Президент заявил, что они достигли «важного соглашения» для американских фермеров, и охарактеризовал отношения между США и Китаем как «чрезвычайно прочные».

До этого Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом. В материале об этом говорится, что лидер КНР выразил поддержку всем усилиям по достижению мира и стремлению к «справедливому, прочному» соглашению.

Си Цзиньпин также подчеркнул улучшение китайско-американских отношений после встречи в Пусане и подчеркнул позицию Китая по Тайваню, заявив о важности возвращения острова в состав страны.