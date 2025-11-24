 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп анонсировал свой визит в Пекин

Фото: Daniel Torok / Global Look Press
Фото: Daniel Torok / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что посетит Пекин в апреле, и пригласил в ответ председателя КНР Си Цзиньпина с государственным визитом в США до конца 2025 года. Об этом он заявил после телефонного разговора с китайским лидером в соцсети Truth Social.

«С этой целью президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я принял это приглашение. В ответ я пригласил его в качестве гостя с государственным визитом в США, который состоится позднее в этом году», — написал республиканец.

По словам Трампа, беседа была «очень хорошей». Он отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины и России, проблему фентанила, торговлю соей и другой сельхозпродукцией. Президент заявил, что они достигли «важного соглашения» для американских фермеров, и охарактеризовал отношения между США и Китаем как «чрезвычайно прочные».

Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином
Политика

До этого Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом. В материале об этом говорится, что лидер КНР выразил поддержку всем усилиям по достижению мира и стремлению к «справедливому, прочному» соглашению.

Си Цзиньпин также подчеркнул улучшение китайско-американских отношений после встречи в Пусане и подчеркнул позицию Китая по Тайваню, заявив о важности возвращения острова в состав страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Си Цзиньпин Дональд Трамп США Китай приглашение официальный визит
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Политика
Трамп заявил о принятии «выдающихся решений» на встрече с Си Цзиньпином
Политика
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 23:29 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 23:29
Foreign Policy назвал два препятствия для мира на основе плана Трампа Политика, 23:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Одесса и Сумы частично остались без света Политика, 23:17
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха Политика, 22:54
Создатель выставочных проектов рассказал, какие лоты всегда растут в цене
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:46
Трамп анонсировал свой визит в Пекин Политика, 22:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Москве загорелся один из крупнейших хлебокомбинатов в России Общество, 22:16
Аэропорты Краснодара и Геленджика ограничили полеты Политика, 22:14
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует Политика, 22:03
Дубль Хайруллина принес СКА победу над ЦСКА Спорт, 21:59
Альфа-Банк спрогнозировал рост рынка акций более чем на 30% в 2026 году Инвестиции, 21:58