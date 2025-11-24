В Шатуре восстановили подачу тепла после атаки дронов на ГРЭС

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Котельная в Шатуре вновь начала подачу тепла в жилые дома после атаки дронов на ГРЭС на востоке Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры», — заверил он. Воробьев также добавил, что ремонтно-восстановительные работы на станции завершаются. Он пояснил, что на данный момент продолжается переподключение многоквартирных домов и социальных объектов на постоянную схему теплоснабжения, что займет еще несколько часов.

По словам главы региона, в ближайшее время ожидается восстановление горячего водоснабжения. Передвижные котельные временно остаются на месте на случай необходимости. На возможные случаи завоздушивания систем дежурят аварийные бригады.

Утром 23 ноября Воробьев сообщил о пожаре на Шатурской ГРЭС. Он возник в результате атаки дронов — часть беспилотников сбила ПВО, несколько упали на территорию станции.

Как уточнили в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура. Общая площадь пожара составила 65 кв. м. Электроснабжение города, как подчеркнул губернатор, не нарушилось благодаря оперативному переключению на резервные линии.