Военная операция на Украине⁠,
0

В Шатуре восстановили подачу тепла после атаки дронов на ГРЭС

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Котельная в Шатуре вновь начала подачу тепла в жилые дома после атаки дронов на ГРЭС на востоке Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры», — заверил он. Воробьев также добавил, что ремонтно-восстановительные работы на станции завершаются. Он пояснил, что на данный момент продолжается переподключение многоквартирных домов и социальных объектов на постоянную схему теплоснабжения, что займет еще несколько часов.

По словам главы региона, в ближайшее время ожидается восстановление горячего водоснабжения. Передвижные котельные временно остаются на месте на случай необходимости. На возможные случаи завоздушивания систем дежурят аварийные бригады.

На атакованной дронами ГРЭС в Шатуре потушили пожар
Политика

Утром 23 ноября Воробьев сообщил о пожаре на Шатурской ГРЭС. Он возник в результате атаки дронов — часть беспилотников сбила ПВО, несколько упали на территорию станции.

Как уточнили в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура. Общая площадь пожара составила 65 кв. м. Электроснабжение города, как подчеркнул губернатор, не нарушилось благодаря оперативному переключению на резервные линии.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Шатура ГРЭС Подмосковье
