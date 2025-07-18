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Эксклюзив

Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада»

Минкультуры дало пояснения, каких музеев может коснуться принятый Госдумой законопроект о защите религиозных символов. Руководство музеев, находящихся в религиозных зданиях, будет обязано учитывать новые нормы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Принятый Государственной думой 15 июля законопроект о запрете изображать культовые здания и другие объекты религиозного значения без соответствующих религиозных символов, затронет деятельность некоторых музеев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Так, закон окажет влияние на те музеи, которые «являются пользователями объектов культурного наследия, относящихся к религиозным объектам», пояснили в министерстве. «Вместе с этим, в случае принятия закона дополнительные разъяснения, вероятнее всего, не потребуются», — добавил представитель Минкультуры.

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В соответствии с законопроектом руководство музеев, как отметили в Минкультуры, будет обязано обращать внимание и учитывать необходимость наличия религиозных символов при использовании изображений религиозных объектов.

При этом механизм и порядок действий при передаче прав на использование изображений принадлежащих музеям объектов культурного наследия определен в основах законодательства о культуре, а также в законе о музейном фонде, уточнили в министерстве.

Инициатива законодательной нормы, запрещающей изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые на них есть, появилась в конце мая 2025 года. Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова утверждала, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад».

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Предложению депутатов предшествовали несколько резонансных случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов. Например, в октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тыс. руб., на которой была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. Это вызвало резкую критику, и ЦБ обещал доработать дизайн купюры.

Принятие законопроекта против «крестопада» в третьем чтении проходило на фоне скандала в Государственном историческом музее, в ведении которого находится храм Василия Блаженного. Телеграм-каналы раскритиковали появление на сувениры, в том числе значки, с изображением собора без православных крестов. В итоге музей изъял из продажи спорную сувенирную продукцию и принес официальные извинения тем, «чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков».

Как новый закон повлияет на работу музеев и кино, и о каких последствиях предупреждают юристы — в материале РБК Pro.

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Минкультуры религия Музеи РПЦ
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