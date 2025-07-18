Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада»

Минкультуры дало пояснения, каких музеев может коснуться принятый Госдумой законопроект о защите религиозных символов. Руководство музеев, находящихся в религиозных зданиях, будет обязано учитывать новые нормы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Принятый Государственной думой 15 июля законопроект о запрете изображать культовые здания и другие объекты религиозного значения без соответствующих религиозных символов, затронет деятельность некоторых музеев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Так, закон окажет влияние на те музеи, которые «являются пользователями объектов культурного наследия, относящихся к религиозным объектам», пояснили в министерстве. «Вместе с этим, в случае принятия закона дополнительные разъяснения, вероятнее всего, не потребуются», — добавил представитель Минкультуры.

В соответствии с законопроектом руководство музеев, как отметили в Минкультуры, будет обязано обращать внимание и учитывать необходимость наличия религиозных символов при использовании изображений религиозных объектов.

При этом механизм и порядок действий при передаче прав на использование изображений принадлежащих музеям объектов культурного наследия определен в основах законодательства о культуре, а также в законе о музейном фонде, уточнили в министерстве.

Инициатива законодательной нормы, запрещающей изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые на них есть, появилась в конце мая 2025 года. Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова утверждала, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад».

Предложению депутатов предшествовали несколько резонансных случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов. Например, в октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тыс. руб., на которой была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. Это вызвало резкую критику, и ЦБ обещал доработать дизайн купюры.

Принятие законопроекта против «крестопада» в третьем чтении проходило на фоне скандала в Государственном историческом музее, в ведении которого находится храм Василия Блаженного. Телеграм-каналы раскритиковали появление на сувениры, в том числе значки, с изображением собора без православных крестов. В итоге музей изъял из продажи спорную сувенирную продукцию и принес официальные извинения тем, «чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков».

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