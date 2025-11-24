 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп предложил возродить франшизу боевика «Час пик» с Джеки Чаном

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет вернуть на экраны картины в духе комедий и боевиков конца 1980-х — 1990-х годов, включая фильм о единоборствах с Жан-Клодом Ван Даммом «Кровавый спорт» и франшизу о напарниках-полицейских «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером, пишет издание Semafor.

По поводу кинофраншизы «Час пик» Трамп уже общался с крупнейшим акционером Paramount Ларри Эллисоном и надавил на него, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Начать съемки могут после того, как компания Эллисона Paramount Skydance приобретет Warner Bros. Discovery вместе с большой библиотекой кинофильмов.

В октябре 2025 года Warner Bros. Discovery отклонила первоначальное предложение от Paramount Skydance: компания хотела купить активы по $20 за акцию, но в Warner Bros. сочли эту цену недостаточной.

20 ноября The Guardian написала о планах Эллисона предложить новую цену. По данным издания, в Белом доме намерения предпринимателя поддержали.

Warner Bros. Discovery объявила о планах разделить бизнес
Бизнес
Фото:Kevin Mazur / Getty Images

Оригинальная версия комедийного боевика «Час пик» режиссера Бретта Ратнера, где сочетались неполиткорректные шутки, трюки и сцены с боевыми искусствами, вышла на экраны в 1998 году.

Дистрибьютором картины выступила студия New Line Cinema, которая позднее вошла в состав Warner Bros.

Фильм стал настоящим хитом и получил продолжение в виде двух сиквелов ( в 2001 и 2007 годах) и сериала. Затем кинофраншиза растеряла популярность, а в 2017 году студия Warner Bros. разорвала отношения с режиссером после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как отмечает Semafor, в последнее время Рэтнер «возродил свою карьеру на самом высоком уровне». В 2025 году он несколько месяцев сопровождал первую леди США Меланию Трамп в рамках подготовки документального фильма о ней для Amazon.

Взлетела карьера и продюсера франшизы «Час пик» Артура Саркисяна, отмечают журналисты. Его компания сняла в 2024 году документальный фильм «Человек, которого вы не знаете» о малоизвестных сторонах жизни Дональда Трампа. Премьера ленты состоялась в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Теги
Персоны
Денис Малышев
Дональд Трамп Джеки Чан Голливуд Paramount Мелания Трамп Warner Bros.
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
