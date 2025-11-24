Трамп предложил возродить франшизу боевика «Час пик» с Джеки Чаном

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет вернуть на экраны картины в духе комедий и боевиков конца 1980-х — 1990-х годов, включая фильм о единоборствах с Жан-Клодом Ван Даммом «Кровавый спорт» и франшизу о напарниках-полицейских «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером, пишет издание Semafor.

По поводу кинофраншизы «Час пик» Трамп уже общался с крупнейшим акционером Paramount Ларри Эллисоном и надавил на него, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Начать съемки могут после того, как компания Эллисона Paramount Skydance приобретет Warner Bros. Discovery вместе с большой библиотекой кинофильмов.

В октябре 2025 года Warner Bros. Discovery отклонила первоначальное предложение от Paramount Skydance: компания хотела купить активы по $20 за акцию, но в Warner Bros. сочли эту цену недостаточной.

20 ноября The Guardian написала о планах Эллисона предложить новую цену. По данным издания, в Белом доме намерения предпринимателя поддержали.

Оригинальная версия комедийного боевика «Час пик» режиссера Бретта Ратнера, где сочетались неполиткорректные шутки, трюки и сцены с боевыми искусствами, вышла на экраны в 1998 году.

Дистрибьютором картины выступила студия New Line Cinema, которая позднее вошла в состав Warner Bros.

Фильм стал настоящим хитом и получил продолжение в виде двух сиквелов ( в 2001 и 2007 годах) и сериала. Затем кинофраншиза растеряла популярность, а в 2017 году студия Warner Bros. разорвала отношения с режиссером после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как отмечает Semafor, в последнее время Рэтнер «возродил свою карьеру на самом высоком уровне». В 2025 году он несколько месяцев сопровождал первую леди США Меланию Трамп в рамках подготовки документального фильма о ней для Amazon.

Взлетела карьера и продюсера франшизы «Час пик» Артура Саркисяна, отмечают журналисты. Его компания сняла в 2024 году документальный фильм «Человек, которого вы не знаете» о малоизвестных сторонах жизни Дональда Трампа. Премьера ленты состоялась в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.