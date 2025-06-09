Warner Bros. Discovery объявила о планах разделить бизнес на две компании

В стриминговый и студийный бизнес войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а в компанию Global Networks — развлекательные, спортивные и новостные каналы, включая CNN

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Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) планирует разделить бизнес на две публичные компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о разделении стримингового и студийного бизнеса, а также телесетей. Компания собирается осуществить планы к середине 2026 года.

В стриминговый и студийный бизнес войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а также библиотеки фильмов и телепередач. Руководить компанией будет генеральный директор Дэвид Заслав.

Финансовый директор Гуннар Виденфельс, в свою очередь, возглавит компанию Global Networks, в которую войдут развлекательные, спортивные и новостные телевизионные каналы, включая CNN.

«Работая в будущем как две отдельные и оптимизированные компании, мы наделяем эти культовые бренды более четкой направленностью и стратегической гибкостью, которые им необходимы для наиболее эффективной конкуренции в сегодняшнем меняющемся медиапространстве», — сказал Заслав.

На предварительных торгах 9 июня акции Warner Bros. Discovery выросли более чем на 9%, отмечает CNBC.

WBD также инициировала тендерные предложения по реструктуризации существующей задолженности, финансируемой за счет промежуточного кредита в размере $17,5 млрд от JP Morgan. Предполагается, что

он будет рефинансирован до разделения. Ожидается также, что Global Networks сохранит до 20% доли в стриминговых и студийных активах.

Warner Bros. Discovery — один из крупнейших международных медиа-холдингов. Образована из Discovery Channel, запущенном в 1995 году. Штаб-квартира расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Аудитория холдинга превышает 2 млрд человек. Основное направление вещания телекомпании — документальные фильмы и интеллектуальные реалити-шоу. Контент для своих программ компания производит сама, являясь одним из крупнейших мировых производителей в этом сегменте. Сети принадлежит около 30 телевизионных брендов. В их числе Discovery Channel, TLC, Animal Planet и другие. С апреля 2022 после слияния WarnerMedia и Discovery переименовалась в Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Discovery сообщала о планах по реструктуризации бизнеса еще в декабре прошлого года. За несколько недель до этого Comcast объявила об отделении своих кабельных сетей, включая CNBC, MSNBC, E! , Syfy, Golf Channel, USA и Oxygen.

На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что большинство акционеров Warner Bros. Discovery проголосовали против бонуса в размере почти $52 млн для Заслава. Их решение связано с тем, что с момента образования компании в результате слияния Warner Media и Discovery Communications (AT&T) в апреле 2022 года акции упали примерно на 59%.