 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Warner Bros. Discovery объявила о планах разделить бизнес

Warner Bros. Discovery объявила о планах разделить бизнес на две компании
В стриминговый и студийный бизнес войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а в компанию Global Networks — развлекательные, спортивные и новостные каналы, включая CNN
Warner Bros. Discovery WBD $9,82 +1,76% Купить
Фото: Kevin Mazur / Getty Images
Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) планирует разделить бизнес на две публичные компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о разделении стримингового и студийного бизнеса, а также телесетей. Компания собирается осуществить планы к середине 2026 года.

В стриминговый и студийный бизнес войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а также библиотеки фильмов и телепередач. Руководить компанией будет генеральный директор Дэвид Заслав.

Финансовый директор Гуннар Виденфельс, в свою очередь, возглавит компанию Global Networks, в которую войдут развлекательные, спортивные и новостные телевизионные каналы, включая CNN.

«Работая в будущем как две отдельные и оптимизированные компании, мы наделяем эти культовые бренды более четкой направленностью и стратегической гибкостью, которые им необходимы для наиболее эффективной конкуренции в сегодняшнем меняющемся медиапространстве», — сказал Заслав.

На предварительных торгах 9 июня акции Warner Bros. Discovery выросли более чем на 9%, отмечает CNBC.

WBD также инициировала тендерные предложения по реструктуризации существующей задолженности, финансируемой за счет промежуточного кредита в размере $17,5 млрд от JP Morgan. Предполагается, что
он будет рефинансирован до разделения. Ожидается также, что Global Networks сохранит до 20% доли в стриминговых и студийных активах.

На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере
Бизнес
Фото:Michael Nagle / Getty Images

Warner Bros. Discovery — один из крупнейших международных медиа-холдингов. Образована из Discovery Channel, запущенном в 1995 году. Штаб-квартира расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Аудитория холдинга превышает 2 млрд человек. Основное направление вещания телекомпании — документальные фильмы и интеллектуальные реалити-шоу. Контент для своих программ компания производит сама, являясь одним из крупнейших мировых производителей в этом сегменте. Сети принадлежит около 30 телевизионных брендов. В их числе Discovery Channel, TLC, Animal Planet и другие. С апреля 2022 после слияния WarnerMedia и Discovery переименовалась в Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Discovery сообщала о планах по реструктуризации бизнеса еще в декабре прошлого года. За несколько недель до этого Comcast объявила об отделении своих кабельных сетей, включая CNBC, MSNBC, E! , Syfy, Golf Channel, USA и Oxygen.

На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что большинство акционеров Warner Bros. Discovery проголосовали против бонуса в размере почти $52 млн для Заслава. Их решение связано с тем, что с момента образования компании в результате слияния Warner Media и Discovery Communications (AT&T) в апреле 2022 года акции упали примерно на 59%.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Warner Bros. разделение
Материалы по теме
Warner Bros. Discovery и Paramount Global прекратили переговоры о слиянии
Бизнес
Warner Bros. ответила на критику Вьетнама из-за карты в фильме про Барби
Технологии и медиа
Warner Bros. и Paramount задумались о слиянии. Что это значит
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
В Москве 17 человек застряли на высоте на аттракционе «Воздушный поезд» Общество, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Генсек НАТО призвал к «резкому скачку» в обороне НАТО Политика, 16:26
ЦСКА объявил об уходе Николича Спорт, 16:23
Лавров выступил за перенос ООН в Сочи по плану Сталина Политика, 16:20
Акции владельца CNN и HBO выросли на 11% на новости о разделении бизнеса Инвестиции, 16:13
Актив или платежная сеть. Чем на самом деле является биткоин Крипто, 16:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными Политика, 16:02
Цена нефти Brent впервые за 1,5 месяца превысила $67 за баррель Инвестиции, 16:01
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР Спорт, 15:51
В бундестаге возникли споры о возврате обязательного призыва в армию Политика, 15:49
В «Т-Инвестициях» назвали причины для роста курса доллара выше ₽90 летом Инвестиции, 15:44
«Русский Север»: как медиафорум помогает развивать регионы Отрасли, 15:41
Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию Политика, 15:34