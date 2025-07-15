Индийцу не разрешат выступать на КМ по киберспорту с ником «Гитлер»

Индийская команда Team Aryan x TMG отобралась на Esports World Cup в дисциплине PUBG Mobile. В ее составе есть игрок с ником Hitler. Этот ник ему придется сменить

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Игрок из индийской команды Team Aryan x TMG по PUBG Mobile не сможет выступать на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC) с ником «Гитлер» (Hitler), сообщает портал TalkEsport.

EWC не разрешит игроку использовать такой ник, поскольку он ассоциируется с Адольфом Гитлером, лидером нацистской Германии.

Team Aryan x TMG получила путевку на EWC, победив на турнире Battlegrounds Mobile India Pro Series (BMPS). В состав команды входят пять игроков: Aryan, Vishnu, Hitler, Syrax и Devotee. Hitler занял третье место в таблице лучших игроков BMPS-2025.

Team Aryan x TMG 12 июля объявила свой состав на предстоящий турнир. Hitler в нем присутствовал. При этом сейчас страницы команды в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) недоступна.

Турнир по PUBG Mobile в рамках EWC с призовым фондом в $3 млн пройдет с 25 июля по 3 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).