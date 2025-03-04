В Госдуме подготовят ужесточение контроля за оборотом этилового спирта

Депутаты проработают предложения по ужесточению контроля за оборотом этилового спирта, чтобы сократить возможности его нелегального сбыта, сообщил глава профильного комитета Топилин. По данным ЦРПТ, речь идет о 100 млн л этанола

Подготовка автоцистерны со спиртом к отправке (Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости)

Комитет Госдумы по экономической политике проработает изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за оборотом этилового спирта и сократить возможности его нелегального сбыта. Об этом РБК сообщил глава комитета Максим Топилин по итогам совещания с профильными ведомствами, прошедшем в нижней палате во вторник вечером с участием представителей Минздрава, Росздравнадзора, Минфина, Минэка, Росалкогольтабакконтроля, оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а также фармпроизводителей.

На совещании обсудили результаты проверок Росздравнадзора с декабря по февраль, в которых ведомство выявило нарушения и крупные «зависшие» остатки этанола у оптовых продавцов лекарств. Всего Роздравнадзор провел 22 проверки.

По данным ЦРПТ — оператора системы маркировки «Честный знак», «зависшие» остатки в системе обнаружили у 219 оптовых компаний. Речь идет о 100 млн л медицинского спирта, за который государство недополучило более 70 млрд руб. акцизных сборов. Часть этанола могла использоваться для подделки дорогого алкоголя.

Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова в ходе заседания сообщила, что, по мнению ведомства, необходимо внести изменения в порядок выдачи лицензий и предусмотреть отдельное лицензирование деятельности по оптовой продаже этанола. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев предложил выдавать право на торговлю этанолом только тем компаниям, которые уже имеют определенный стаж в торговле лекарствами. Это должно препятствовать работе недобросовестных поставщиков.

Также, по мнению Глаголева, стоит рассмотреть ужесточение административной ответственности для руководства и менеджмента организаций за выявленные нарушения в оптовой торговле препаратами. По его словам, дисквалификация руководителя оптовика в сравнении с объемами, которыми они торгуют, вряд ли серьезно повлияет на работу компании.

Крупнова считает, что необходимо вносить изменения в положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов, чтобы менять схемы вывода препаратов из оборота в системе маркировки. Она пояснила, что некоторые компании одним днем перед проверкой списывали «зависшие» остатки этанола в системе мониторинга.

По словам представителя Росздравнадзора, производители, которым выдали предписания об устранении нарушений, не дожидаясь окончания этого срока, самостоятельно подают заявления о приостановке лицензии или на ликвидацию.

Представители Минпромторга и Минфина поддержали предложения, высказанные Крупновой и Глаголевым.

Как сообщал РБК, по результатам проверок Росздравнадзора, предписания получили девять компаний, в том числе «Фармтехнология», «Валеофарм», «Фармэкспресс», «Система Трейд» и другие. У них выявили фактическое отсутствие препаратов с этанолом, которые числятся на балансе организации; отсутствие информации о приемке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств с этанолом; отсутствие складских помещений и оборудования; отсутствие измерения и анализа распределения температуры и относительной влажности в помещениях для хранения; отсутствие регистрации операций, связанных с обращением лекарств с этанолом, подлежащих предметно-количественному учету.

Деятельность еще восьми компаний приостановили на 90 суток, так как провести проверки на этих предприятиях оказалось невозможно в связи с отсутствием их по месту осуществления деятельности или проведением там ремонтных работ. Также по итогам проверок составили 12 протоколов об административных правонарушениях, таких как несвоевременное или недостоверное внесение данных в систему мониторинга, нарушение правил оптовой торговли лекарствами и осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований, предусмотренных лицензией.