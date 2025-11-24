 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже

Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже
Video

Заседание сената Австралии приостановили более чем на 1,5 часа из-за того, что сенатор от консервативной партии «Одна нация» Полин Хэнсон пришла на него в парандже. Об этом сообщает ABC Australia.

Под паранджой сенатор надела платье выше колена и туфли на каблуках. В таком виде Хэнсон намеревалась представить свой законопроект о запрете ношения мусульманской одежды в общественных местах.

Сенатора попросили покинуть заседание и запретили входить в зал сената до конца дня. Когда Хэнсон отказалась выполнить это требование, президент сената Сью Лайнс приостановила заседание более чем на 1,5 часа.

Власти Италии предложили запретить паранджу ради итальянской идентичности
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Позднее Хэнсон опубликовала в своих социальных сетях пост, где назвала сенаторов «лицемерами».

«Сегодня я пришла в парандже в сенат после того, как законопроект «Одной нации» о запрете ношения паранджи и закрытии лица в общественных местах был заблокирован. <...> Если эти лицемеры не хотят, чтобы я носила паранджу, они всегда могут поддержать мой запрет», — написала сенатор на своей странице в X (бывший Twitter).

Независимый сенатор Фатима Пейман, которая стала первым австралийским парламентарием в хиджабе назвал акцию Хэнсон «отвратительной и неуважительной по отношению к сенату и общественности».

В 2017 году Хэнсон уже приходила в сенат в парандже. Тогда она также представила инициативу о запрете ношения головного убора в общественном месте.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Австралия Сенат паранджа дебаты законопроект
