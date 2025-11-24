Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже
Заседание сената Австралии приостановили более чем на 1,5 часа из-за того, что сенатор от консервативной партии «Одна нация» Полин Хэнсон пришла на него в парандже. Об этом сообщает ABC Australia.
Под паранджой сенатор надела платье выше колена и туфли на каблуках. В таком виде Хэнсон намеревалась представить свой законопроект о запрете ношения мусульманской одежды в общественных местах.
Сенатора попросили покинуть заседание и запретили входить в зал сената до конца дня. Когда Хэнсон отказалась выполнить это требование, президент сената Сью Лайнс приостановила заседание более чем на 1,5 часа.
Позднее Хэнсон опубликовала в своих социальных сетях пост, где назвала сенаторов «лицемерами».
«Сегодня я пришла в парандже в сенат после того, как законопроект «Одной нации» о запрете ношения паранджи и закрытии лица в общественных местах был заблокирован. <...> Если эти лицемеры не хотят, чтобы я носила паранджу, они всегда могут поддержать мой запрет», — написала сенатор на своей странице в X (бывший Twitter).
Независимый сенатор Фатима Пейман, которая стала первым австралийским парламентарием в хиджабе назвал акцию Хэнсон «отвратительной и неуважительной по отношению к сенату и общественности».
В 2017 году Хэнсон уже приходила в сенат в парандже. Тогда она также представила инициативу о запрете ношения головного убора в общественном месте.
