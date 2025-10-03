В школах ХМАО запретили ученикам носить хиджабы и тюбетейки

ХМАО — второй по счету регион России, где запретили ношение хиджабов и никабов в школах. Годом ранее аналогичное требование появилось во Владимирской области. В школах ХМАО ученикам также запрещено носить косынки и шляпы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов во всех общеобразовательных учреждениях региона, включая никабы и хиджабы. Об этом пишет издание URA.ru со ссылкой на департамент образования и науки ХМАО.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — приводит URA.ru сообщение ведомства.

Соответствующие решения школы принимают самостоятельно с учетом мнения родительских советов и общественности, уточнили в департаменте. Запрет касается всех головных уборов, а не только религиозных: ученикам также нельзя носить косынки, тюбетейки или шляпы, добавили в ведомстве.

В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО отметили, что родителей информируют о нормативных актах и требованиях к внешнему виду обучающихся еще до зачисления детей в школу. «В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — сообщили в департаменте. При этом там отметили, что родители и ученики могут изменить требования к внешнему виду «с учетом мнения большинства».

РБК направил запрос в департамент образования ХМАО.

С 3 сентября 2025 года впервые в истории современной России вступил в силу новый госстандарт требований к школьной форме (ГОСТ Р 71582-2024). На основе этого ГОСТа администрации школ должны самостоятельно утверждать требования к внешнему виду своих учеников. ГОСТ распространяется на одежду «из тканей и трикотажных полотен» обучающихся по программам общего, основного общего и среднего образования. Одежда школьников должна носить «светский характер», быть «эстетичной» и не содержать элементов асоциальных молодежных организаций, а также символики, «пропагандирующей противоправное поведение».

Сначала такой запрет ввели в школах Нижневартовска, требования начали действовать с сентября 2025 года. Муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей отнестись к правилам «с пониманием». «Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий», — указал он.

ХМАО — второй по счету регион России, где запретили ношение хиджабов и никабов в школах. Годом ранее запрет ввели во Владимирской области. Вице-губернатор Владимир Куимов объяснил необходимость таких требований конфликтными ситуациями, возникавшими между учащимися.