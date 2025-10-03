 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В школах ХМАО запретили ученикам носить хиджабы и тюбетейки

ХМАО — второй по счету регион России, где запретили ношение хиджабов и никабов в школах. Годом ранее аналогичное требование появилось во Владимирской области. В школах ХМАО ученикам также запрещено носить косынки и шляпы
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов во всех общеобразовательных учреждениях региона, включая никабы и хиджабы. Об этом пишет издание URA.ru со ссылкой на департамент образования и науки ХМАО.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — приводит URA.ru сообщение ведомства.

Соответствующие решения школы принимают самостоятельно с учетом мнения родительских советов и общественности, уточнили в департаменте. Запрет касается всех головных уборов, а не только религиозных: ученикам также нельзя носить косынки, тюбетейки или шляпы, добавили в ведомстве.

Владимирские власти объяснили, чем руководствовались при запрете никабов
Общество
Фото:NeydtStock / Shutterstock

В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО отметили, что родителей информируют о нормативных актах и требованиях к внешнему виду обучающихся еще до зачисления детей в школу. «В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — сообщили в департаменте. При этом там отметили, что родители и ученики могут изменить требования к внешнему виду «с учетом мнения большинства».

РБК направил запрос в департамент образования ХМАО.

С 3 сентября 2025 года впервые в истории современной России вступил в силу новый госстандарт требований к школьной форме (ГОСТ Р 71582-2024). На основе этого ГОСТа администрации школ должны самостоятельно утверждать требования к внешнему виду своих учеников.

ГОСТ распространяется на одежду «из тканей и трикотажных полотен» обучающихся по программам общего, основного общего и среднего образования. Одежда школьников должна носить «светский характер», быть «эстетичной» и не содержать элементов асоциальных молодежных организаций, а также символики, «пропагандирующей противоправное поведение».

Сначала такой запрет ввели в школах Нижневартовска, требования начали действовать с сентября 2025 года. Муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей отнестись к правилам «с пониманием». «Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий», — указал он.

ХМАО — второй по счету регион России, где запретили ношение хиджабов и никабов в школах. Годом ранее запрет ввели во Владимирской области. Вице-губернатор Владимир Куимов объяснил необходимость таких требований конфликтными ситуациями, возникавшими между учащимися.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Виктория Хабарова
ХМАО Югра хиджабы школы школьники
Материалы по теме
Полиция в Казахстане объяснила, почему запретили никабы
Политика
Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов
Политика
Муфтий Башкирии увидел в запрете никабов нарушение прав мусульман
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света Политика, 21:37
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Про НДС, инфляцию и несбывшиеся прогнозы. Главное из интервью Заботкина
РАДИО
 Инвестиции, 21:20
США выпустят монету в $1 с изображением Трампа Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08
США объявили об уничтожении судна наркоторговцев у побережья Венесуэлы Политика, 21:05
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Главному тренеру «Сочи» попали шайбой в голову во время матча КХЛ Спорт, 20:52
В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах Политика, 20:51
В МИД Украины опровергли проблемы с поставками из-за шатдауна в США Политика, 20:50
В школах ХМАО запретили ученикам носить хиджабы и тюбетейки Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28