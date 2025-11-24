Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита»
Актер из Индии Дхармендра (полное имя — Дхармендра Кевал Кришан Деол) умер в возрасте 89 лет, сообщает Variety.
Он сыграл в более чем ста фильмах, в его фильмографии известные в СССР картины «Зита и Гита», «Мой любимый раджа», «Месть и закон» и другие.
Материал дополняется
