Кевин Спейси опроверг, что стал бездомным

Кевин Спейси (Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images)

Голливудский актер Кевин Спейси опроверг слухи о том, что он стал бездомным, которые появились после публикации его интервью с журналистом Миком Брауном в журнале The Telegraph. Видеообращение он опубликовал в своих социальных сетях.

«В свете недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я чувствую необходимость отреагировать. <...> В моем разговоре с Миком Брауном, замечательным журналистом, который написал статью для The Telegraph, где впервые появились эти слухи, я сказал, что в основном живу в отелях и Airbnbs и останавливаюсь там, где работаю», — пояснил Спейси.

По его словам, после публикации интервью в среду, 19 ноября, он получил сообщения от «тысяч людей», которые предложили ему переночевать у них. Поэтому Спейси решил прояснить ситуацию.

Актер подчеркнул, что есть множество людей, которые остались без дома, и он не пытался утверждать, что он является одним из них. Он назвал «досадным» заголовок статьи The Telegraph, который вводил читателей в заблуждение «ради кликов».

Газета выпустила интервью с заголовком «Бездомный, отмененный и поющий на Кипре». В нем Спейси рассказал, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в 2017 году он потерял свой дом в Балтиморе и теперь живет в отелях и снимает жилье через сервис Airbnb. «У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь сказать», — сказал актер в интервью.

В 2017 году актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, Кевин Спейси его домогался. Позднее против Спейси выдвинули обвинения еще несколько мужчин. Артист не признал вину, но сделал каминг-аут («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

В ходе нескольких судебных процессов, которые шли с 2019 по 2023 год, Спейси признали невиновным. Пока продолжалось расследование, актер потерял роль в популярном сериале «Карточный домик» и заявил, что его больше не приглашают в кино.