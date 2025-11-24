 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Новой Зеландии одичавших кошек внесли в стратегию истребления

В Новой Зеландии диких кошек включили в список на истребление наравне с крысами
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В Новой Зеландии решили полностью искоренить диких кошек к 2050 году и внесли их как вид в список хищников, от которых страна должна избавиться, сообщил министр охраны природы страны Тама Потака, передает The Guardian.

Государство включило диких кошек в программу «Без хищников — 2050» (Predator-Free 2050). Это первый случай внесения хищника в список с момента принятия стратегии в 2016 году. Тогда в нее вошли пять основных видов хищников: крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

Дикие кошки в Новой Зеландии одичали из домашних кошек, которые были завезены туда европейцами.

Predator Free 2050 — это государственная программа Новой Зеландии, одна из самых масштабных в мире природоохранных инициатив. Ее цель — полностью избавить Новую Зеландию от всех завезенных туда диких хищников к 2050 году.

Почему она нужна

Новая Зеландия до прихода европейцев была изолирована и не имела млекопитающих-хищников. За миллионы лет эволюции местные птицы и животные приспособились жить в мире без опасных хищников, поэтому они крайне уязвимы. Когда европейцы привезли на острова крыс, опоссумов, хорьков, горностаев и других хищников, те начали массово истреблять местных птиц и животных.

Например, дикие кошки убивают около 1,12 млн птиц ежегодно, что привело к вымиранию многих видов.

Диких кошек уже уничтожают в некоторых районах, но теперь для них будут введены масштабные программы по искоренению.

На данный момент в стране насчитывается более 2,5 млн диких кошек, которые наносят ущерб местной фауне, включая уничтожение редких видов животных, таких как пукунуи на острове Ракуира Стюарт и летучие мыши у горы Руапеху. Потака отметил, что для улучшения биоразнообразия необходимо избавиться от кошек, добавив их в список с другими вредителями, такими как ласки и крысы.

В Магаданской области более 10 человек заразились от больной кошки
Общество
Фото:Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Включение кошек в стратегию стало результатом многолетней кампании, хотя ранее оно встречало яростное сопротивление общественности. Министерство охраны природы сообщило, что большинство общественного мнения поддерживает контроль над кошками и 90% согласны с их включением в список.

Домашние кошки, хотя и не включены в стратегию, также представляют угрозу биоразнообразию, что вызывает споры в стране с высокой численностью этих животных. Организации, такие как SPCA и Predator Free Trust, выступают за содержание кошек в помещении и призывают правительство к созданию законодательства для контроля домашних кошек, включая обязательную микрочипизацию и стерилизацию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Новая Зеландия кошки убийство
Материалы по теме
В аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку россиянки
Общество
В Магаданской области более 10 человек заразились от больной кошки
Общество
Глава ФРИИ назвал ситуацию на венчурном рынке «отскоком дохлой кошки»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:28 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:28
Как технологии сплетаются с искусством и почему важнее не «железо» Стиль, 14:30
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10