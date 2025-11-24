В Новой Зеландии одичавших кошек внесли в стратегию истребления

В Новой Зеландии диких кошек включили в список на истребление наравне с крысами

Фото: Zuma / ТАСС

В Новой Зеландии решили полностью искоренить диких кошек к 2050 году и внесли их как вид в список хищников, от которых страна должна избавиться, сообщил министр охраны природы страны Тама Потака, передает The Guardian.

Государство включило диких кошек в программу «Без хищников — 2050» (Predator-Free 2050). Это первый случай внесения хищника в список с момента принятия стратегии в 2016 году. Тогда в нее вошли пять основных видов хищников: крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

Дикие кошки в Новой Зеландии одичали из домашних кошек, которые были завезены туда европейцами.



Predator Free 2050 — это государственная программа Новой Зеландии, одна из самых масштабных в мире природоохранных инициатив. Ее цель — полностью избавить Новую Зеландию от всех завезенных туда диких хищников к 2050 году. Почему она нужна Новая Зеландия до прихода европейцев была изолирована и не имела млекопитающих-хищников. За миллионы лет эволюции местные птицы и животные приспособились жить в мире без опасных хищников, поэтому они крайне уязвимы. Когда европейцы привезли на острова крыс, опоссумов, хорьков, горностаев и других хищников, те начали массово истреблять местных птиц и животных. Например, дикие кошки убивают около 1,12 млн птиц ежегодно, что привело к вымиранию многих видов.

Диких кошек уже уничтожают в некоторых районах, но теперь для них будут введены масштабные программы по искоренению.

На данный момент в стране насчитывается более 2,5 млн диких кошек, которые наносят ущерб местной фауне, включая уничтожение редких видов животных, таких как пукунуи на острове Ракуира Стюарт и летучие мыши у горы Руапеху. Потака отметил, что для улучшения биоразнообразия необходимо избавиться от кошек, добавив их в список с другими вредителями, такими как ласки и крысы.

Включение кошек в стратегию стало результатом многолетней кампании, хотя ранее оно встречало яростное сопротивление общественности. Министерство охраны природы сообщило, что большинство общественного мнения поддерживает контроль над кошками и 90% согласны с их включением в список.

Домашние кошки, хотя и не включены в стратегию, также представляют угрозу биоразнообразию, что вызывает споры в стране с высокой численностью этих животных. Организации, такие как SPCA и Predator Free Trust, выступают за содержание кошек в помещении и призывают правительство к созданию законодательства для контроля домашних кошек, включая обязательную микрочипизацию и стерилизацию.