В Магаданской области более 10 человек заразились от больной кошки

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

В Магаданской области более десяти человек заболели после контакта с больной кошкой. Сейчас они лечатся у дерматологов. Об этом рассказал министр здравоохранения области Александр Витько.

По его словам, очаг заболевания находится в Хасыне. Сначала больную кошку погладили дети, потом от них заразились взрослые. Часть из них госпитализированы в круглосуточный стационар.

Министр призвал чаще мыть руки и напоминать об этом детям. Также он рассказал о том, что в регионе зафиксирована вспышка ОРВИ. Из-за нее закрыли 16 классов в пяти школах и восемь групп в пяти детских садах. Вспышки носят локальный характер.

Еще одна вспышка заболевания зафиксирована в Омсукчане и Мяундже. Там люди заражаются энтеровирусом. Дети приносят его домой из школ и детских садов, из-за чего заражаются еще и взрослые. В районы доставили специальные препараты, которые выдаются бесплатно.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ за неделю. Уровень заражаемости заметно упал в возрастной группе от семи до 14 лет. Он снизился на 6,6%. Также уменьшилось число случаев заражения COVID-19. За минувшую неделю им заболело на 10,8% меньше людей, чем раньше.