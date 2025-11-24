Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут

В московском аэропорту Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, полеты были прекращены в 12:48 мск, а сняли ограничения в 12:54 мск. Однако спустя 11 минут ограничения вновь ввели.

Кроме того, в 12:55 Кореняко проинформировал о приостановке полетов в подмосковном аэропорту Жуковский (Раменское), ограничения сняли через десять минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 12:51 мск сообщил, что на подлете к Москве силы ПВО сбили беспилотник.

Ранее полеты в Домодедово приостанавливали вечером 18 ноября, тогда ограничения длились восемь минут.