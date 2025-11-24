 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В московском аэропорту Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, полеты были прекращены в 12:48 мск, а сняли ограничения в 12:54 мск. Однако спустя 11 минут ограничения вновь ввели.

Кроме того, в 12:55 Кореняко проинформировал о приостановке полетов в подмосковном аэропорту Жуковский (Раменское), ограничения сняли через десять минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 12:51 мск сообщил, что на подлете к Москве силы ПВО сбили беспилотник.

Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее полеты в Домодедово приостанавливали вечером 18 ноября, тогда ограничения длились восемь минут.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Москва Домодедово приостановка полетов
