Эксперты объяснили изменения в правилах выплаты премий и 13-й зарплаты

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России работодатели теперь обязаны устанавливать понятные критерии выплаты премий сотрудникам с указанием их видов, размера, оснований для начисления, а также условия применения дисциплинарных взысканий.

Этого требует вступивший в силу с 1 сентября 2025 года соответствующий федеральный закон (№ 144-ФЗ), сообщил РБК статс-секретарь, вице-президент Гильдии российских адвокатов, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Закон внес поправки в Трудовой кодекс России, защищающие работника от нарушений его трудовых прав при премировании и лишении премий.

Поводом стало признание Конституционным судом в 2023 году ст. 135 Трудового кодекса частично не соответствующей Конституции.

«Обратилась работница, которая работала в военном бюджетном учреждении, с жалобой о том, что ей был объявлен выговор и после этого в течение многих месяцев она не получала премию», — рассказал Корчаго.

Конституционный суд указал, что это нарушает конституционные принципы права на труд, на вознаграждение за труд «в той части, в которой позволяет работодателю лишать работника премиальных выплат в течение большого периода времени за конкретное дисциплинарное нарушение, допущенное в конкретном периоде», отметил эксперт.

По его словам, преимущества поправок положительно скажутся на ситуации с работниками государственных и окологосударственных организаций, где прежде наложенные взыскания действовали в течение года.

«Сама зарплата небольшая, оклады небольшие, а премиальные огромные. И получалось, что человек, которому объявлено взыскание, например, в феврале, он до февраля следующего года сидит на голом окладе без премий», — пояснил юрист.

Теперь, если работника подвергнут дисциплинарному взысканию, размер его премии может быть снижен только за тот период, к которому относится это взыскание, а значит — нельзя и лишить премии, выплачиваемой к празднику, юбилею и памятной дате.

«Если зарплата состоит из оклада и премии, то сама премия может быть снижена на сумму, не превышающую 20% от общей суммы зарплаты за месяц», — добавил управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Новые правила распространяются и на так называемую 13-ю зарплату — необязательную ежегодную премию, решение о выплате которой принимает работодатель. Она может быть фиксированной или зависеть от результатов работы сотрудника.

Трудовой кодекс не закрепляет понятие «13-я зарплата» официально.