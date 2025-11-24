 Перейти к основному контенту
Общество
В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ

В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ
Следователи переквалифицировали действия 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на охранника в столичном ТЦ и двух полицейских 23 ноября, сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

«В рамках предварительного следствия действия фигуранта переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство), ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) — 2 эпизода», — говорится в заявлении СКР. Последняя статья предусматривает для совершеннолетних наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Первоначально сообщалось, что, помимо ст. 105, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, 23 ноября 2025 года в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве фигурант нанес не менее двух ножевых ранений охраннику, который незадолго до этого сделал ему замечание.

На кадрах с камер наблюдения видно, что напавший подошел к мужчине со спины и убежал после того, как дважды ударил жертву ножом. Раненого госпитализировали.

«Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь», — рассказали в СКР.

В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Через некоторое время подозреваемого задержали на улице. Во время задержания он нанес «резаные раны рук двум сотрудникам полиции».

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве.

Следователи устанавливают круг общения подозреваемого, также его проверяют на причастность к другим преступлениям в столичном регионе, отметили в пресс-службе.

