Общество
0

В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного СК.

«Молодой человек 2005 года рождения был задержан на территории Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время следователи приступят к допросу нападавшего.

В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

На сотрудника Росгвардии напали 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы.

По данным следствия, молодой человек нанес росгвардейцу несколько ножевых ранений при проверке документов. После нападения мужчина скрылся, росгвардейца госпитализировали.

По факту нападения возбудили дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемому грозит срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

