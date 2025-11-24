ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб.

Даниил Егоров (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В России сократилось число дробления компаний после введения порога в 60 млн руб., сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».

«Да, увидели, — сказал он. — Сейчас нам говорят, что после понижения до 10 млн руб. дробления будет больше. Мы видим риски увеличения числа дроблений, но по объему они будут меньше».

«Дробиться незаметно уже не получится. И что важно, бизнес тоже это понимает. Уже 25 тысяч компаний, которые ранее пользовались дробленкой, сейчас воспользовались амнистией и обелились», — сказал Егоров.

В октябре 2024 года Егоров сообщал, что ФНС совместно с маркетплейсами готовит пилотный проект по обмену информацией о возможном дроблении продающего на платформах бизнеса. Теперь, говоря о компаниях, наиболее склонных к «дробленке», Егоров подчеркнул, что ФНС увидела «высокие риски у 0,3% «спецрежимников» от 700 000 юрлиц и ИП на платформах». Как отметил Егоров, «если риск имеет максимальную вероятность реализации — 99%, то там показатели практически минимальны». Вместе с тем в случаях, где риск близок к 0,5%, — «чтобы его проанализировать, нужно переработать тонны документов».

В конце июля 2024 года в России заработал механизм амнистии для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов. Согласно схеме бизнес, который «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, не будет обязан платить налоги и пени за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса.

В конце октября Егоров заявил, что такая мера привела к отказу 10,3 тыс. групп от дробления.