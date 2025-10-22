 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Егоров впервые оценил эффект амнистии за дробление бизнеса

Егоров: 10,3 тыс. групп отказались от дробления бизнеса в период амнистии
Более 10 тыс. групп отказались от дробления более чем за год действия амнистии для бизнеса при добровольном отказе от него. За это они не доплатят налоги почти на 22 млрд руб.
Даниил Егоров
Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Амнистия за дробление бизнеса с целью применения льготных спецрежимов привела к тому, что 10,3 тыс. групп отказались от дробления. Сумма недоплаченных налогов, попадающих под амнистию, оценена в 21,8 млрд руб., заявил в ходе Всероссийского налогового форума ТПП глава ФНС Даниил Егоров, передает корреспондент РБК.

«Сказать, что сама по себе амнистия помогла, я бы, наверное, не спешил. И прежде всего потому, что амнистия наложилась одновременно на переход на систему 450, я имею в виду оборот миллионов рублей (c 2025 года порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения был увеличен до 450 млн руб. — РБК), новые ковенанты входа, в том числе и 200 млн активы, я имею в виду основные средства (с 2025 года остаточная стоимость основных средств для применения УСН была увеличена до 200 млн руб. — РБК), и внедрение НДС. Поэтому какое условие точно повлияло на конкретного плательщика — мы не хотим мучить и каждого отдельно спрашивать, у нас там есть чем заниматься. Но в целом, как субститут, как дополнительный способ перехода в новое, более прозрачное измерение, вполне неплохо. И тем более понятно, что когда опускается порог с точки зрения НДС, то в этом смысле и масштабы дробления уже, конечно, в итоге тоже уменьшаются», — сказал он.

В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знать
Экономика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Амнистия вступила в силу в июле прошлого года, хотя изначально предполагалось, что она стартует с января этого года. ФНС сообщала, что дату скорректировали по просьбе бизнеса.

По этой схеме бизнес, который «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, не будет обязан платить налоги и пени за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Даниил Егоров ФНС налоговая амнистия
Материалы по теме
Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года
Общество
Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции
Экономика
Центробанк впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов Политика, 20:18
ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта Город, 20:16
Рябков заявил о «рейдерской атаке» на Совет Безопасности ООН Политика, 20:10
Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России Спорт, 20:07
Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией Политика, 20:00
Топ-менеджер «Росатома» стал кандидатом в главы нового управления Кремля Политика, 19:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум Общество, 19:53
Японский призер Олимпиады назвал сильным возвращение российских гимнастов Спорт, 19:50
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола Общество, 19:42
NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио Политика, 19:26
Минэнерго выявило рост цен выше инфляции на некрупных сетях АЗС Экономика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23