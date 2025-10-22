Егоров впервые оценил эффект амнистии за дробление бизнеса

Более 10 тыс. групп отказались от дробления более чем за год действия амнистии для бизнеса при добровольном отказе от него. За это они не доплатят налоги почти на 22 млрд руб.

Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Амнистия за дробление бизнеса с целью применения льготных спецрежимов привела к тому, что 10,3 тыс. групп отказались от дробления. Сумма недоплаченных налогов, попадающих под амнистию, оценена в 21,8 млрд руб., заявил в ходе Всероссийского налогового форума ТПП глава ФНС Даниил Егоров, передает корреспондент РБК.

«Сказать, что сама по себе амнистия помогла, я бы, наверное, не спешил. И прежде всего потому, что амнистия наложилась одновременно на переход на систему 450, я имею в виду оборот миллионов рублей (c 2025 года порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения был увеличен до 450 млн руб. — РБК), новые ковенанты входа, в том числе и 200 млн активы, я имею в виду основные средства (с 2025 года остаточная стоимость основных средств для применения УСН была увеличена до 200 млн руб. — РБК), и внедрение НДС. Поэтому какое условие точно повлияло на конкретного плательщика — мы не хотим мучить и каждого отдельно спрашивать, у нас там есть чем заниматься. Но в целом, как субститут, как дополнительный способ перехода в новое, более прозрачное измерение, вполне неплохо. И тем более понятно, что когда опускается порог с точки зрения НДС, то в этом смысле и масштабы дробления уже, конечно, в итоге тоже уменьшаются», — сказал он.

Амнистия вступила в силу в июле прошлого года, хотя изначально предполагалось, что она стартует с января этого года. ФНС сообщала, что дату скорректировали по просьбе бизнеса.

По этой схеме бизнес, который «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, не будет обязан платить налоги и пени за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса.