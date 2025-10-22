Егоров впервые оценил эффект амнистии за дробление бизнеса
Амнистия за дробление бизнеса с целью применения льготных спецрежимов привела к тому, что 10,3 тыс. групп отказались от дробления. Сумма недоплаченных налогов, попадающих под амнистию, оценена в 21,8 млрд руб., заявил в ходе Всероссийского налогового форума ТПП глава ФНС Даниил Егоров, передает корреспондент РБК.
«Сказать, что сама по себе амнистия помогла, я бы, наверное, не спешил. И прежде всего потому, что амнистия наложилась одновременно на переход на систему 450, я имею в виду оборот миллионов рублей (c 2025 года порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения был увеличен до 450 млн руб. — РБК), новые ковенанты входа, в том числе и 200 млн активы, я имею в виду основные средства (с 2025 года остаточная стоимость основных средств для применения УСН была увеличена до 200 млн руб. — РБК), и внедрение НДС. Поэтому какое условие точно повлияло на конкретного плательщика — мы не хотим мучить и каждого отдельно спрашивать, у нас там есть чем заниматься. Но в целом, как субститут, как дополнительный способ перехода в новое, более прозрачное измерение, вполне неплохо. И тем более понятно, что когда опускается порог с точки зрения НДС, то в этом смысле и масштабы дробления уже, конечно, в итоге тоже уменьшаются», — сказал он.
Амнистия вступила в силу в июле прошлого года, хотя изначально предполагалось, что она стартует с января этого года. ФНС сообщала, что дату скорректировали по просьбе бизнеса.
По этой схеме бизнес, который «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, не будет обязан платить налоги и пени за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса.
