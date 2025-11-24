Экс-премьер Великобритании сообщил о лечении рака простаты

Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, как случайно решил пройти обследование, которое выявило у него рак простаты. Кэмерон дал интервью газете The Times.

По словам экс-главы британского правительства, год назад он услышал интервью с основателем Soho House Ником Джонсом, который рассказал о своем опыте прохождения теста на рак простаты, который выявил заболевание на ранней стадии. Заявление Джонса вдохновило жену Кэмерона Саманту предложить мужу пройти тест.

Результат показал высокий уровень простат-специфического антигена (PSA), что вызвало у Кэмерона тревогу. После МРТ и биопсии ему поставили диагноз «рак простаты». Он стоял перед выбором: начать лечение или просто наблюдать за развитием болезни. Помня о брате, умершем от рака поджелудочной железы, Кэмерон решил действовать и выбрал менее инвазивный метод лечения — фокальную терапию. После лечения ему сделали еще одно МРТ.

«Это было огромное облегчение. Это был прекрасный момент», — отметил Кэмерон.

59-летний Кэмерон поддерживает инициативу по внедрению программы скрининга рака простаты, особенно для мужчин с высоким риском заболевания. Он считает, что новые технологии могут сделать программу более эффективной и снизить риски для здоровья. Он признает, что мужчинам сложно обсуждать проблемы со здоровьем, особенно связанные с интимной сферой, но считает важным делиться своим опытом, чтобы помочь другим.

Кэмерон в 2005 году стал лидером Консервативной партии Великобритании, премьер-министром — в 2010 году. На тот момент политику было 43 года, он стал самым молодым главой британского правительства почти за 200 лет. Кэмерон ушел в отставку с обоих постов летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — он поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе.

В ноябре 2023 года Кэмерона назначили главой МИДа Великобритании, пост он покинул в июле 2024 года.