Льготная ипотека 2025⁠,
0

Власти назвали сроки расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Чекунков: дальневосточную ипотеку расширят на вторичный рынок в 2026 году
Сюжет
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
Сюжет
Ипотека: как не переплатить

Распространение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный рынок жилья запланирована на начало 2026 года, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 года», — сказал Чекунков, отвечая на вопрос о сроках распространения механизма программы на вторичное жилье.

По словам главы ведомства, эти поправки важны для населенных пунктов, где отсутствует строительство нового жилья. Министр также отметил, что стоимость новостроек в районах с растущей экономической активностью существенно превышает качество предлагаемых объектов.

«Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами «Дальневосточной и арктической ипотеки», — заключил Чекунков.

Где быстрее накопить на взнос по ипотеке: рейтинг городов РФ
Радио

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей и распространить ее на вторичный рынок.

Чекунков в том же месяце заявил, что дальневосточную ипотеку на вторичное жилье для многодетных семей введут до конца 2025 года. Ставка по новой ипотеке составит 2%.

В конце октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в середине ноября правительство опубликует документ о распространении ипотечной программы на вторичное жилье. По его словам, условия программы могут быть такими же, как при приобретении новостроек.

Программа «Дальневосточная ипотека» появилась в 2019 году, изначально ее предлагали только молодым семьям. На данный момент она затрагивает молодые семьи, семьи с детьми и участников программы «Дальневосточный и арктический гектар». Ипотечная программа будет действовать до 2030 года, она распространяется также на участников спецоперации, сотрудников предприятий ОПК, врачей и работников сферы образования.

Теги
Плугина Ирина
Алексей Чекунков льготная ипотека Дальний Восток вторичное жилье
Россияне смогут снизить ставку по льготной комбинированной ипотеке
Экономика
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России
Экономика
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля
Экономика
