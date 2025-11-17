В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект, в котором предложили пересмотреть расчет числа дней ежегодного оплачиваемого отпуска и не включать в него выходные дни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказано в пояснительной записке.

Как рассказал агентству председатель партии Леонид Слуцкий, формально сотрудникам предоставляют 28 календарных дней отпуска, однако часть этого времени совпадает с обычными выходными, положенными по закону. В итоге работники не могут полноценно использовать весь отпуск, не «теряя» при этом выходные дни, отметил он.

Согласно Трудовому кодексу России, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. Обычно время отдыха разбивают на несколько частей, при этом как минимум одна из них должна быть не менее 14 дней.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что готовят законопроект, предполагающий увеличение числа отпускных дней до 35.