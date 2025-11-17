 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект, в котором предложили пересмотреть расчет числа дней ежегодного оплачиваемого отпуска и не включать в него выходные дни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказано в пояснительной записке.

Как рассказал агентству председатель партии Леонид Слуцкий, формально сотрудникам предоставляют 28 календарных дней отпуска, однако часть этого времени совпадает с обычными выходными, положенными по закону. В итоге работники не могут полноценно использовать весь отпуск, не «теряя» при этом выходные дни, отметил он.

Думе предложили ввести отпуск для ветеранов военной операции
Политика
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Согласно Трудовому кодексу России, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. Обычно время отдыха разбивают на несколько частей, при этом как минимум одна из них должна быть не менее 14 дней.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что готовят законопроект, предполагающий увеличение числа отпускных дней до 35.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александра Озерова
законопроект отпуск ЛДПР Госдума
Материалы по теме
Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ в 2026 году
Экономика
Думе предложили ввести отпуск для ветеранов военной операции
Политика
Ценный сотрудник сгорел на работе: как отпустить его в творческий отпуск
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди Общество, 04:23
Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области Политика, 04:22
В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность» Политика, 03:59
Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане Политика, 03:40
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России Политика, 03:37
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения Политика, 03:11
Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 03:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00