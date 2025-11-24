 Перейти к основному контенту
Le Figaro узнала о планах Макрона ввести добровольную военную службу

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может объявить о введении в стране добровольной военной службы, сообщает Le Figaro. По данным издания, решение находится в проработке несколько месяцев, а объявление может прозвучать уже в четверг, 27 ноября.

Официального подтверждения этих данных нет. В Минобороны Франции заявили, что «в этом направлении ведется работа». Источник AFP, близкий к обсуждению, сообщил, что решение не было вынесено на рассмотрение.

Ранее на полях саммита G20 в ЮАР Макрон отметил необходимость укрепления оборонного потенциала страны в условиях растущей международной напряженности.

Идею создания добровольной службы президент представил еще в июле, подчеркнув, что Франции «нужна нация, способная удержаться, быть мобилизованной». Он призвал создать для молодежи «новую структуру для служения» и пообещал представить решения осенью.

Параметры возможной программы — ее длительность, стоимость и численность участников — пока не раскрываются. Источники Figaro, близкие к вопросу, рассказали, что различные сценарии предполагают набор от 10 до 50 тыс. человек. Газета пишет, что, по данным нескольких французских СМИ, добровольная служба будет длиться 10 месяцев, а зарплата составит «до нескольких сотен евро».

Согласно стратегии нацбезопасности Франции 2025 года, новая форма службы должна укрепить национальную сплоченность и создать дополнительный резерв, который может быть мобилизован в случае кризиса. Как пишет издание, французские вооруженные силы сейчас насчитывают около 200 тыс. военных и 47 тыс. резервистов; к 2030 году эти показатели планируют увеличить до 210 тыс. и 80 тыс. соответственно.

Макрон предсказал конец G20 и упомянул Украину
Эмманюэль Макрон

В октябре Макрон заявил о необходимости развития систем раннего предупреждения дронов и общего сотрудничества для защиты воздушного пространства Европы. По его мнению, разработка противодроновых систем ведется не только для помощи Украине, но и для самих европейских стран.

Заявление французского лидера прозвучало на фоне сентябрьских вторжений беспилотников в воздушное пространство стран ЕС, в частности Польши и Дании.

