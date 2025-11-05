 Перейти к основному контенту
Общество
Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Сергей Дягилев»

ТАСС: около 10 детей отравились во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев»
Круизный теплоход &laquo;Сергей Дягилев&raquo;
Круизный теплоход «Сергей Дягилев» (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отравлении пассажиров теплохода «Сергей Дягилев».

«Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что на теплоходе отравились около 10 детей. С места происшествия изъяты пробы, на судне работают сотрудники Роспотребнадзора. Shot уточняет, что теплоход курсировал по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился отец двух детей, которые почувствовали себя плохо во время круиза. Их всю ночь сильно тошнило. Позже мужчина выяснил, что всего около 10 детей на корабле почувствовали те же симптомы и их родители обращались в аптеку в Угличе за лекарствами.

Глава Бурятии назвал причину массового отравления
Общество

При этом к судовому врачу обращались только двое детей этого мужчины, поясняется в публикации. Впоследствии им поставили диагноз «неинфекционный гастрит». Капитан корабля в свою очередь обвинил обратившегося в полицию мужчину в злоупотреблении алкоголем и буйном поведении.

На борту теплохода во время круиза всего находились 201 пассажир и 95 человек персонала. Из них на корабле путешествовали 20 детей.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Валерия Доброва
теплоходы Дети отравление
