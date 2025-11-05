Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Сергей Дягилев»
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отравлении пассажиров теплохода «Сергей Дягилев».
«Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что на теплоходе отравились около 10 детей. С места происшествия изъяты пробы, на судне работают сотрудники Роспотребнадзора. Shot уточняет, что теплоход курсировал по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился отец двух детей, которые почувствовали себя плохо во время круиза. Их всю ночь сильно тошнило. Позже мужчина выяснил, что всего около 10 детей на корабле почувствовали те же симптомы и их родители обращались в аптеку в Угличе за лекарствами.
При этом к судовому врачу обращались только двое детей этого мужчины, поясняется в публикации. Впоследствии им поставили диагноз «неинфекционный гастрит». Капитан корабля в свою очередь обвинил обратившегося в полицию мужчину в злоупотреблении алкоголем и буйном поведении.
На борту теплохода во время круиза всего находились 201 пассажир и 95 человек персонала. Из них на корабле путешествовали 20 детей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев