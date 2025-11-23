Воробьев созвал оперштаб после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС

После удара дронов ВСУ по Шатурской ГРЭС на востоке Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев созвал оперативный штаб, чтобы определить меры по восстановлению инфраструктуры. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам главы региона, в совещании, которое пройдет на месте ЧП, примут участие все экстренные службы, в том числе специалисты МЧС.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — уточнил Воробьев.

Утром 23 ноября Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов на Шатурской ГРЭС возник пожар. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО, несколько упали на территорию станции. Власти решили направить в округ модульные котельные, чтобы «поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации».