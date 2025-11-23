Воробьев созвал оперштаб после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
После удара дронов ВСУ по Шатурской ГРЭС на востоке Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев созвал оперативный штаб, чтобы определить меры по восстановлению инфраструктуры. Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам главы региона, в совещании, которое пройдет на месте ЧП, примут участие все экстренные службы, в том числе специалисты МЧС.
«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — уточнил Воробьев.
Утром 23 ноября Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов на Шатурской ГРЭС возник пожар. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО, несколько упали на территорию станции. Власти решили направить в округ модульные котельные, чтобы «поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин