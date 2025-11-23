 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Гладков ответил на вопрос, планирует ли он идти на второй срок

Гладков: решение по второму сроку по губернаторам принимает президент
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов баллотироваться на второй срок в 2026 году, но для этого нужно получить одобрение президента России.

«Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал Гладков на пресс-конференции.

Грядущие выборы пройдут в сентябре 2026-го, президент обычно в начале года утверждает кандидатов, напомнил Гладков. «Какую он команду даст — так мы ее исполним», — сказал глава региона.

По мнению Гладкова, два срока на посту главы является оптимальным решением для одного человека. В первый срок он анализирует ситуацию, а во второй — реализует решения.

Глава WADA опроверг планы баллотироваться на пост президента Польши
Спорт
Витольд Банька

Путин назначил Гладкова на должность врио главы Белгородской области в ноябре 2020 года. До того Гладков в том числе занимал должность вице-губернатора Севастополя, заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства Ставропольского края, прошел «школу губернаторов» — программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.

На выборах губернатора Белгородской области в сентябре 2021 года Гладков выдвигался от «Единой России» и победил, набрав 78,79% голосов.

Софья Полковникова
Вячеслав Гладков губернаторские выборы Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
