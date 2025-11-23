 Перейти к основному контенту
Общество
0

Москвичам пообещали облачную погоду и температуру до 0 градусов

В воскресенье, 23 ноября, жителей Москвы ждет преимущественно облачное небо, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура в дневные часы достигнет отметки около нуля градусов, но ощущаться она будет на уровне минус 3 градуса. Влажность воздуха составит около 80%. Ветер будет дуть с востока со скоростью примерно 0,8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 754 мм рт. ст.

До конца недели погода в Москве сохранит стабильность, без резких изменений. В дневные часы температура будет колебаться вокруг нуля, но по ночам возможны слабые заморозки до минус 1 градуса. Вероятность осадков останется низкой. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 752–754 мм рт. ст.

Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков
Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в течение следующей недели температура в столице и области будет выше нормы, снегопадов не предвидится, но возможна гололедица.

Погода Москва Гидрометцентр
