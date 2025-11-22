 Перейти к основному контенту
Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков

Сюжет
Новости Москвы

В субботу, 22 ноября, жителей столицы ждет пасмурная погода без осадков, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура будет колебаться в пределах от плюс 2 градусов до плюс 1 градуса. Влажность воздуха составит около 92%, что придаст воздуху сырость. Ветер будет дуть со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным, около 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 ноября, температура в Москве снизится — днем воздух охладится до минус 1 градуса.

Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря
Общество
Фото:Alex Wong / Getty Images

Накануне, 20 ноября, Гидрометцентр предупредил о продлении ранее введенного в столице желтого уровня опасности из-за гололедицы. К 22 ноября предупреждение перестает действовать.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в Москве в эти выходные и на следующей неделе температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью ожидаются слабые морозы, днем — небольшие положительные значения. Формирования устойчивого снежного покрова в этот период не прогнозируется.

