Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков

В субботу, 22 ноября, жителей столицы ждет пасмурная погода без осадков, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура будет колебаться в пределах от плюс 2 градусов до плюс 1 градуса. Влажность воздуха составит около 92%, что придаст воздуху сырость. Ветер будет дуть со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным, около 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 ноября, температура в Москве снизится — днем воздух охладится до минус 1 градуса.

Накануне, 20 ноября, Гидрометцентр предупредил о продлении ранее введенного в столице желтого уровня опасности из-за гололедицы. К 22 ноября предупреждение перестает действовать.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в Москве в эти выходные и на следующей неделе температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью ожидаются слабые морозы, днем — небольшие положительные значения. Формирования устойчивого снежного покрова в этот период не прогнозируется.