В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна) ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 05:24 мск.

Он добавил, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА.

Как напомнил Кореняко, аэропорты Геленджика и Краснодара работают по особому графику. В Геленджике регулярные рейсы принимают с 8:30 до 20:00 мск, а в Краснодаре — с 09:00 по 19:00 мск. Обе воздушные гавани закрыли в феврале 2022 года, они возобновили работу в 2025 году.