 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна) ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 05:24 мск.

Он добавил, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА.

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Общество

Как напомнил Кореняко, аэропорты Геленджика и Краснодара работают по особому графику. В Геленджике регулярные рейсы принимают с 8:30 до 20:00 мск, а в Краснодаре — с 09:00 по 19:00 мск. Обе воздушные гавани закрыли в феврале 2022 года, они возобновили работу в 2025 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Геленджик Краснодар Тамбов Ярославль
Материалы по теме
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Общество
Пятый аэропорт за ночь ограничил полеты
Общество
Аэропорт Самары ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 05:56 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 05:56
Автомобиль протаранил двери на станции метро в Новосибирске Политика, 05:49
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине Политика, 05:39
Forbes узнал, что Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца Финансы, 05:17
Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн Политика, 05:16
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В конгрессе США призвали Зеленского принять условия мирного плана Трампа Политика, 04:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Внучка Кеннеди рассказала о неизлечимом заболевании Общество, 04:30
В Киргизии задержали 10 человек за подготовку к беспорядкам после выборов Политика, 04:17
Беспилотники заметили близ аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов Политика, 04:01
Reuters узнал, что Турция хочет войти в стабилизационные силы в Газе Политика, 03:42
Военные сбили летящий на Москву беспилотник Политика, 03:38
Бывшего президента Бразилии арестовали из-за попытки снять браслет Политика, 03:27
В Telegram объявили аукцион на подарки с папахой Хабиба Нурмагомедова Спорт, 03:14