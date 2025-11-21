Беспилотники сбили над Черным морем, Кубанью и Смоленской областью

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, сообщило Минобороны.

По семь дронов перехватили над Смоленской и Ростовской областями, шесть БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области и пять сбили над акваторией Черного моря. Четыре дрона перехватили над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения обломков в настоящее время работают оперативные службы», — написал в телеграм-канале смоленский губернатор Василий Анохин.

В Ростовской области из-за налета БПЛА была повреждена опора линии электропередачи возле хутора Нагибин — без света остались более 200 домов.

Также за минувшую ночь девять аэропортов приостановили свою работу. На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в Волгограде, Краснодаре, Ижевске и Тамбове. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Саратова и Котласа полеты возобновили.