Беспилотники сбили над Черным морем, Кубанью и Смоленской областью
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, сообщило Минобороны.
По семь дронов перехватили над Смоленской и Ростовской областями, шесть БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области и пять сбили над акваторией Черного моря. Четыре дрона перехватили над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения обломков в настоящее время работают оперативные службы», — написал в телеграм-канале смоленский губернатор Василий Анохин.
В Ростовской области из-за налета БПЛА была повреждена опора линии электропередачи возле хутора Нагибин — без света остались более 200 домов.
Также за минувшую ночь девять аэропортов приостановили свою работу. На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в Волгограде, Краснодаре, Ижевске и Тамбове. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Саратова и Котласа полеты возобновили.
