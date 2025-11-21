 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Беспилотники сбили над Черным морем, Кубанью и Смоленской областью

За ночь ПВО сбила над Россией 33 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, сообщило Минобороны.

По семь дронов перехватили над Смоленской и Ростовской областями, шесть БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области и пять сбили над акваторией Черного моря. Четыре дрона перехватили над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения обломков в настоящее время работают оперативные службы», — написал в телеграм-канале смоленский губернатор Василий Анохин.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА была повреждена опора ЛЭП
Политика

В Ростовской области из-за налета БПЛА была повреждена опора линии электропередачи возле хутора Нагибин — без света остались более 200 домов.

Также за минувшую ночь девять аэропортов приостановили свою работу. На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в Волгограде, Краснодаре, Ижевске и Тамбове. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Саратова и Котласа полеты возобновили.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны беспилотники БПЛА
