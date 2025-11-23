Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабо действующим институтом, действия отдельных стран делают ее менее работоспособной. Об этом «РИА Новости» заявил pамруководителя администрации президента Максим Орешкин на брифинге на полях саммита G20.

По его словам, справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения [торговли] преодолевать», — сказал Орешкин.

Всемирная торговая организация (ВТО) — интеграционная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Ее учредили на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года. В организацию входят 166 стран-членов.

В качестве примера он привел Новую Зеландию, которая ввела торговые ограничения против России. Эти меры объяснили «соображениями безопасности».

Саммит лидеров стран G20 проходит с 22 по 23 ноября на юге Иоханнесбурга.

«Большая двадцатка» («Группа двадцати», англ. The Group of Twenty, G20) — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. G20 объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.