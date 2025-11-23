 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Орешкин усомнился в работоспособности ВТО

Орешкин: ВТО стала слабой, менее работоспособной организацией

Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабо действующим институтом, действия отдельных стран делают ее менее работоспособной. Об этом «РИА Новости» заявил pамруководителя администрации президента Максим Орешкин на брифинге на полях саммита G20.

По его словам, справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения [торговли] преодолевать», — сказал Орешкин.

Всемирная торговая организация (ВТО) — интеграционная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Ее учредили на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года. В организацию входят 166 стран-членов.

В качестве примера он привел Новую Зеландию, которая ввела торговые ограничения против России. Эти меры объяснили «соображениями безопасности». 

Чего ждать от саммита G20, где не будет лидеров Китая, России и США
Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

Саммит лидеров стран G20 проходит с 22 по 23 ноября на юге Иоханнесбурга.

«Большая двадцатка» («Группа двадцати», англ. The Group of Twenty, G20) — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. G20 объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Максим Орешкин ВТО Йоханнесбург ЮАР саммит G20
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Материалы по теме
Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео
Политика
Макрон предсказал конец G20 и упомянул Украину
Политика
Страны G20 в совместной декларации выступили за расширение Совбеза ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 02:46 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 02:46
В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева Политика, 02:56
В Росавиации рассказали, почему не доставили багаж пассажиров из Шарджи Общество, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 02:07
Орешкин усомнился в работоспособности ВТО Политика, 01:52
Reuters узнал, когда США начнут новую фазу операций против Венесуэлы Политика, 01:34
Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года Общество, 01:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре Спорт, 00:57
WP узнала о рассмотрении Вашингтоном плана по захвату Мадуро Политика, 00:44
Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео Политика, 00:24
На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Севастопольский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки Политика, 00:08