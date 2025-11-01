Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке

Это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», оно состоит из 55 букв

Институт им. А.С. Пушкина с помощью искусственного интеллекта определил самое длинное слово в русском языке, это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», сообщил «РИА Новости» заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. Оно состоит из 55 букв.

«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», — сказал Катышев. Он уточнил, что оно встречается в названии патента на изобретение 2006 года.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название химического соединения, упоминание которого встречается в одном из патентов. Оно описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности — например, при разработке новых лекарств. Само слово — пример того, как химики «зашифровывают» сложные молекулярные структуры. Подобные термины формируют по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК, IUPAC): они должны отражать структуру молекулы, ее класс и другие свойства.

Среди других самых длинных слов в русском — гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин (50 букв; это химическое соединение из группы бензодиазепинов, применяемых в медицине) и кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат (48 букв; это химическое вещество, которое используют в составе шампуней, мыла и других косметических средств).

Самыми сложными словами в русском языке для произношения иностранцами оказались «выхухоль» и «человеконенавистничество».

Год назад словарь немецкого языка Duden обновил список «словесных монстров» — самых длинных слов, включив в него слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. В нем 67 букв, оно переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».