Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области из-за дрона на парковке пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника на парковке пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно. Кроме того, на месте взрыва сгорел автомобиль.

В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ
Политика

До этого вечером 22 ноября в регионе пострадал еще один мирный житель. В районе хутора Никольский в Борисовском районе мужчина наступил на взрывное устройство, и оно сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Белгородская область регулярно подвергается украинским ударам. Так, 18 ноября в регионе при налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческое здание в городе Короче пострадали два человека.

Полина Дуганова
Вячеслав Гладков Белгородская область атака дронов пострадавшая
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
