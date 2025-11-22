В Белгородской области из-за дрона на парковке пострадала женщина
В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника на парковке пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно. Кроме того, на месте взрыва сгорел автомобиль.
До этого вечером 22 ноября в регионе пострадал еще один мирный житель. В районе хутора Никольский в Борисовском районе мужчина наступил на взрывное устройство, и оно сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением ноги.
Белгородская область регулярно подвергается украинским ударам. Так, 18 ноября в регионе при налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческое здание в городе Короче пострадали два человека.
