 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Короче
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ на коммерческое здание в городе Короча пострадало два человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор опубликовал снимки, на которых видна горящая кровля в ТЦ «Вокзальный».

«Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу <...> Еще один пострадавший — сотрудник МЧС. Он получил ранения, мужественно борясь с огнем. Бригада СМП доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.

По информации губернатора, пламя уничтожило три коммерческих объекта. В ликвидации пожара принимают участие 108 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

В одном из частных домов в результате атаки беспилотника получили повреждения окна и забор. Также пострадал один из домов в селе Погореловка.

Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснабжению Белгорода
Политика

Дроны ВСУ атаковали город Короча вечером в понедельник, 17 ноября. В результате удара загорелась кровля ТЦ «Вокзальный». Губернатор добавил, что город и несколько сел частично остались без света.

Ранее в тот же день Гладков сообщил об ударах беспилотников по Грайворону, селам Глотово, Мощеное, Новостроевка-Первая и Головино Белгородского округа. В результате атак были повреждены дома, автомобили и другие объекты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ
Политика
Без электричества остались 20 тыс. жителей Белгорода и окрестностей
Политика
Гладков сообщил о гибели мужчины после атаки БПЛА в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу Общество, 02:14
СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа Политика, 02:09
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии Общество, 01:47
Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения Политика, 01:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области Политика, 00:46
Трамп заявил, что не против ударов по Мексике Политика, 00:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео Политика, 00:35
NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России Политика, 00:30
Трамп объяснил свой охрипший голос Политика, 00:22
Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной Спорт, 00:05
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря Политика, 00:02