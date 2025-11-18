Гладков: два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Короче

Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ на коммерческое здание в городе Короча пострадало два человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор опубликовал снимки, на которых видна горящая кровля в ТЦ «Вокзальный».

«Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу <...> Еще один пострадавший — сотрудник МЧС. Он получил ранения, мужественно борясь с огнем. Бригада СМП доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.

По информации губернатора, пламя уничтожило три коммерческих объекта. В ликвидации пожара принимают участие 108 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

В одном из частных домов в результате атаки беспилотника получили повреждения окна и забор. Также пострадал один из домов в селе Погореловка.

Дроны ВСУ атаковали город Короча вечером в понедельник, 17 ноября. В результате удара загорелась кровля ТЦ «Вокзальный». Губернатор добавил, что город и несколько сел частично остались без света.

Ранее в тот же день Гладков сообщил об ударах беспилотников по Грайворону, селам Глотово, Мощеное, Новостроевка-Первая и Головино Белгородского округа. В результате атак были повреждены дома, автомобили и другие объекты.