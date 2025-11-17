 Перейти к основному контенту
В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ

В Белгородской области город Короча атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", -  рассказал губернатор. На фотографиях, которые опубликовал Гладков, видно, что горит кровля ТЦ "Вокзальный". 

Он сообщил, что город частично остался без света, а также села Подгореловка и Подкопаевка.

Кроме того, выбиты окна в четырех квартирах многоквартиного дома.

Материал дополняется

