В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ
В Белгородской области город Короча атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", - рассказал губернатор. На фотографиях, которые опубликовал Гладков, видно, что горит кровля ТЦ "Вокзальный".
Он сообщил, что город частично остался без света, а также села Подгореловка и Подкопаевка.
Кроме того, выбиты окна в четырех квартирах многоквартиного дома.
Материал дополняется
