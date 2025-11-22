Посольство в Малайзии раскрыло детали смерти ребенка из-за медузы

Медуза Chironex fleckeri (Фото: Global Look Press)

Двухлетний мальчик, сын россиянки Ольги Якубанец, получил ожог, потерял сознание и скончался после того, как, предположительно, наступил в море на ядовитую медузу «морская оса» (Chironex fleckeri), сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Малайзии.

Инцидент произошел 15 ноября на малайзийском острове Лангкави. После оказания первой помощи родители доставили ребенка в местную клинику, а затем перевезли на материковую часть страны. Мальчик находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ, однако 19 ноября скончался.

В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела поддерживают связь с семьей и оказывают необходимое содействие.

Ранее, 20 ноября, агентство Bernama сообщило, что мальчик обжегся на пляже Пантай-Ченанг, когда купался на мелководье вместе с матерью. Отец попытался провести реанимацию, прежде чем доставил мальчика в клинику Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре.

Родители планируют кремировать ребенка в Малайзии и затем перевезти прах в Хабаровск. Семья не намерена подавать иск, но надеется предупредить туристов об опасности купания в этих водах.