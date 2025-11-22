Посольство в Малайзии раскрыло детали смерти ребенка из-за медузы
Двухлетний мальчик, сын россиянки Ольги Якубанец, получил ожог, потерял сознание и скончался после того, как, предположительно, наступил в море на ядовитую медузу «морская оса» (Chironex fleckeri), сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Малайзии.
Инцидент произошел 15 ноября на малайзийском острове Лангкави. После оказания первой помощи родители доставили ребенка в местную клинику, а затем перевезли на материковую часть страны. Мальчик находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ, однако 19 ноября скончался.
В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела поддерживают связь с семьей и оказывают необходимое содействие.
Ранее, 20 ноября, агентство Bernama сообщило, что мальчик обжегся на пляже Пантай-Ченанг, когда купался на мелководье вместе с матерью. Отец попытался провести реанимацию, прежде чем доставил мальчика в клинику Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре.
Родители планируют кремировать ребенка в Малайзии и затем перевезти прах в Хабаровск. Семья не намерена подавать иск, но надеется предупредить туристов об опасности купания в этих водах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин