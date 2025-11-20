 Перейти к основному контенту
Ребенок из России погиб в Малайзии от ожога медузы

Кубомедуза
Кубомедуза (Фото: Global Look Press )

Двухлетний российский мальчик скончался на малайзийском острове Лангкави через четыре дня после того, как его обожгла медуза, сообщило агентство Bernama.

Инцидент произошел в конце прошлой недели на пляже Пантай-Ченанг. Мальчик купался на мелководье вместе с матерью, когда медуза его ужалила. Он закричал от боли и вскоре потерял сознание.

Отец попытался провести  реанимацию, прежде чем доставил мальчика в клинику Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре. Спустя четыре дня ребенок скончался. По словам отца, врачи сообщили ему, что его сына укусила кубомедуза.

Родители планируют кремировать ребенка в Малайзии, после чего перевезут его прах домой в Хабаровск. Семья не намерена подавать судебный иск, но надеется, что этот случай предупредит других туристов об опасности купаться в водах Лангкави, передает агентство.

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах. В отличие от большинства медуз, пассивно плывущих по течению, кубомедузы — активные охотники. Они отличаются кубической формой тела и считаются одними из самых опасных морских обитателей. Их щупальца длиной до 3 м содержат миллионы стрекательных клеток с ядом, способным убить человека за несколько минут.

