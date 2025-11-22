Экоактивисты окрасили воду канала в Венеции в зеленый цвет

Video

Экоактивисты окрасили воду главного канала Венеции (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет, сообщил глава итальянской области Венето Лука Дзайя в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Он решительно осудил акцию и отметил, что действия активистов привели к загрязнению окружающей среды и нанесли ущерб Венеции. Как отмечает агентство ANSA, это сделали участники движения Extinction Rebellion (XR), в ней была задействована и шведская активистка Грета Тунберг.

Силовики установили личности нескольких участников протеста и изъяли у них музыкальные инструменты и баннеры. По информации RFI, активисты распылили краситель в каналы, реки, озера и фонтаны в 10 итальянских городах, чтобы привлечь внимание к «масштабным последствиям климатического коллапса».

В декабре 2023 года активисты из движения Extinction Rebellion также вылили краситель в воду Гранд-канала, окрасив ее в ярко-зеленый цвет в знак протеста из-за отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28. Тогда в воду бросили флуоресцеин.

Аналогичную акцию с окрашиванием воды в зеленый цвет активисты тогда провели в других итальянских городах — Риме, Турине, Болонье и Милане.