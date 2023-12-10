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Общество ,  
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Экоактивисты окрасили воду главного канала Венеции в зеленый цвет

Климатические активисты окрасили воду главного канала Венеции в зеленый цвет

Экоактивисты окрасили воду главного канала Венеции в зеленый цвет
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Климатические активисты из движения Extinction Rebellion (XR) окрасили воду главного канала Венеции (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет в знак протеста из-за отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28. Об этом заявило движение на своей странице в соцсети X (прежнее название — Twitter).

«Сегодня в Италии активисты XR осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», — говорится в сообщении движения. Активисты, согласно заявлению, использовали безвредный краситель флуоресцеин. «Через несколько часов воды вернутся в прежнее состояние», — заверили в Extinction Rebellion.

Аналогичную акцию с окрашиванием воды в зеленый цвет активисты провели в других итальянских городах — Риме, Турине, Болонье и Милане.

«Мы представляем мир, преданный теми, кто им управляет, кто безответственно продолжает сжигать уголь, нефть и газ. Мир, в котором выбросы увеличиваются и вызывают наводнения, засухи, жару по всей планете, вызывая смерть и разрушения. <...> Правительства не выведут нас из климатического кризиса, мы должны заставить их сделать это», — заявили в движении.

ВОЗ предупредила об уязвимости более 3 млрд человек к изменениям климата
Общество
Фото:David McNew / Getty Images

Конференция ООН по климату COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Президентом саммита был назначен глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер.

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В ходе выступления на саммите генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество переживает климатический коллапс, 2023 год стал самым жарким за всю историю. «Рекордное глобальное потепление должно вызвать дрожь у мировых лидеров, и это должно побудить их к действиям», — сказал он. По данным Всемирной метеорологической организации, температуры были примерно на 1,4 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода в течение первых десяти месяцев этого года.

Спецпосланник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри рассказала на COP28, что каждые четыре секунды в мире один человек умирает из-за экологических причин. По ее словам, единственным выходом из сложившейся ситуации является «поэтапный отказ от ископаемого топлива», поскольку «просто смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов» больше не работает.

Теги
Венеция Италия активисты изменение климата климат климатическая конференция

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