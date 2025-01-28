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Экоактивисты сорвали постановку с Сигурни Уивер в Лондоне. Видео

Экоактивисты сорвали постановку с Сигурни Уивер в Лондоне

Экоактивисты сорвали постановку с Сигурни Уивер в Лондоне. Видео
Video

Активисты движения Just Stop Oil сорвали в Лондоне показ мюзикла «Буря» (поставлен по одноименной пьесе Уильяма Шекспира) с участием американской актрисы Сигурни Уивер.

Мужчина и женщина вышли на сцену с плакатом: «Более 1,5 градуса — это глобальное кораблекрушение».

Сигурни Уивер — 75 лет: что сделало ее иконой кинематографа
Life
Сигурни Уивер с &laquo;Золотым львом&raquo; Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. 28 августа&nbsp;2024 года &nbsp;

Первая часть этой фразы относится к заявлениям некоторых ученых, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Вторая отсылает к сюжету «Бури», который повествует о тонущем корабле.

Уивер во время акции увели со сцены, зрители встретили протестующих неодобрительным свистом, но были и крики одобрения, отмечает Би-би-си.

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Теги
Экология театр Лондон акция протеста Уильям Шекспир
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