Экоактивисты сорвали постановку с Сигурни Уивер в Лондоне. Видео
Активисты движения Just Stop Oil сорвали в Лондоне показ мюзикла «Буря» (поставлен по одноименной пьесе Уильяма Шекспира) с участием американской актрисы Сигурни Уивер.
Мужчина и женщина вышли на сцену с плакатом: «Более 1,5 градуса — это глобальное кораблекрушение».
Первая часть этой фразы относится к заявлениям некоторых ученых, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Вторая отсылает к сюжету «Бури», который повествует о тонущем корабле.
Уивер во время акции увели со сцены, зрители встретили протестующих неодобрительным свистом, но были и крики одобрения, отмечает Би-би-си.
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