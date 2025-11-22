В США назвали причину повреждения лобового стекла пассажирского Boeing

Причиной инцидента с самолетом United Airlines в октябре, при котором у него лопнуло лобовое стекло, стал неисправный метеозонд, заявил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), сообщает The New York Post.

По данным отчета, воздушный шар компании WindBorne Systems, которая собирает данные об атмосфере, столкнулся с Boeing 737 на высоте около 11 тыс. м над Ютой, разбив одно из многослойных лобовых стекол и засыпав кабину осколками.

Согласно предварительной информации, зонд был запущен за день до инцидента из Спокана (штат Вашингтон), после чего дрейфовал над Невадой и Ютой. Компания WindBorne Systems сообщила, что потеряла связь с зондом, не содержащим крупных металлических элементов.

Лобовое стекло треснуло у самолета Boeing 737 Max авиакомпании United Airlines во время полета из Денвера в Лос-Анджелес на высоте 11 тыс. м в октябре. На борту находились 140 человек, как отмечает NYP, никто из пассажиров не пострадал, но один из пилотов получил ранения из-за осколков.

После инцидента пилоты изменили маршрут в Солт-Лейк-Сити, где приземлились примерно через 50 минут с момента инцидента.