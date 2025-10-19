У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. м лопнуло лобовое стекло

В США в ходе полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX авиакомпании United на высоте 11 тысяч метров образовалась трещина на лобовом стекле, сообщает The Aviation Herald.

На борту самолета находились 140 человек.

Пилоты приняли решение изменить маршрут в Солт-Лейк-Сити, где приземлились примерно через 50 минут после начала инцидента.

Авиакомпания выделила для пассажиров этого рейса запасной самолет и они добрались до Лос-Анджелеса с задержкой около шести часов.

Материал дополняется