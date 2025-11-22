Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за «угрозы безопасности»

Виктор Сухоруков (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Российскому актеру Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. Об этом он заявил РБК.

Сухоруков сообщил, что в бумагах об отказе, выданных посольством Германии, подчеркнуты два пункта: «одно или несколько» государств — членов ЕС считают его угрозой международным отношениям, а также угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.

В разговоре с РБК артист заявил, что отказ вызвал у него удивление.

Газета Metro со ссылкой на Сухорукова отмечает, что артист планировал провести Рождество в Германии, получил приглашение, подготовил пакет документов и сдал отпечатки пальцев. Рассмотрение заявки длилось «почти полгода».

В начале ноября Еврокомиссия объявила, что россияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы и должны впредь подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза. В заявлении ЕК говорится, что запрет связан с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».

До этого, в октябре, сославшись на повышенные риски из-за российско-украинского конфликта, посольство ФРГ в Москве заявило об ужесточении Германией критериев выдачи россиянам шенгенских и национальных виз.