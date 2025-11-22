 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за «угрозы безопасности»

Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Российскому актеру Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. Об этом он заявил РБК.

Сухоруков сообщил, что в бумагах об отказе, выданных посольством Германии, подчеркнуты два пункта: «одно или несколько» государств — членов ЕС считают его угрозой международным отношениям, а также угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.

В разговоре с РБК артист заявил, что отказ вызвал у него удивление.

Газета Metro со ссылкой на Сухорукова отмечает, что артист планировал провести Рождество в Германии, получил приглашение, подготовил пакет документов и сдал отпечатки пальцев. Рассмотрение заявки длилось «почти полгода».

Премьер Черногории анонсировал ограничения виз для россиян по образцу ЕС
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале ноября Еврокомиссия объявила, что россияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы и должны впредь подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза. В заявлении ЕК говорится, что запрет связан с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».

До этого, в октябре, сославшись на повышенные риски из-за российско-украинского конфликта, посольство ФРГ в Москве заявило об ужесточении Германией критериев выдачи россиянам шенгенских и национальных виз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Германия визы Виктор Сухоруков Россия
Виктор Сухоруков фото
Виктор Сухоруков
актер
10 ноября 1951 года
Материалы по теме
Путин раскрыл, когда вступит в силу безвизовый режим для граждан Китая
Политика
Визовый центр Португалии предупредил об отсутствии слотов до конца года
Общество
ЕС изменил правила приостановки безвизового режима с третьими странами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:45
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Spiegel сообщил об отправке США европейского варианта мирного соглашения Политика, 18:44
В Воронеже рядом с дачами уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ракет Политика, 18:40
FT узнала о призыве посланника Трампа в Киеве «покончить с дерьмом» Политика, 18:36
CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве Политика, 18:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за «угрозы безопасности» Политика, 18:05
Президент Ирана своим указом оставил нацвалюту без четырех нулей Экономика, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Орбан заявил о переломном моменте для Европы в конфликте на Украине Политика, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39