Пезешкиан предложил заменить иранский риал на иранский туман

Кабмин Ирана еще в 2019-м поддержал законопроект о финансовой реформе и возвращении к туманам, которые были в обороте до революции 1979 года

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан внес в парламент страны законопроект о финансовой реформе, предполагающий деноминацию риала и изменение названия валюты на иранский туман, передает госагентство Tasnim.

Одним из изменений, согласно законопроекту, станет деноминация в соотношении 10000:1. Инициативу одобрили в кабмине еще в 2019 году, однако теперь ее передали на рассмотрение парламента «в срочном порядке».

Как сообщает агентство, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, — в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных.

Так, 1 туман будет эквивалентен 10 тыс. действующих сейчас риалов и 100 парсэ. При этом предлагается двухлетний переходный период, во время которого для оплаты будут приниматься как туманы, так и риалы, разъясняет суть реформы Tasnim.

В настоящий момент иранский риал является очень дешевой валютой — так, один рубль оценивается в 488,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тыс. риалов (по курсу Центробанка Исламской Республики). При этом на рынке, отмечает «РИА Новости», цена доллара уже достигла рекордных 770 тыс. риалов.

Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в «туманах» — валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания все тем же «туманом». Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.

«В течение долгого времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Риал фактически не существовал в жизни людей», — говорил еще в 2020 году на тот момент президент Ирана Хасан Роухани, объявляя о планах по изменению официального названия нацвалюты на «туман». По его словам, значительная часть ошибок в банках была связана с путаницей между риалом и туманом, «поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие».