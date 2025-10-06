 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

Парламент Ирана одобрил план деноминации риала на четыре нуля
Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock
Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock

Парламент Ирана одобрил деноминацию национальной валюты — риала, он потеряет четыре нуля, сообщает Iran International. 

Таким образом, 10 тыс. риалов приравняют к одному риалу. Также будет введена новая единица валюты — киран, или гхеран, которая будет равна одной сотой риала.

После начала реформы запланирован трехлетний переходный период, во время которого будет действовать принцип двойного обращения: использовать разрешат как старые, так и новые риалы.

Законопроект был принят 144 голосами «за», 108 высказались против, еще трое воздержались. Теперь инициативу направили в Совет стражей конституции, который проверит, соответствует ли предложение основному закону республики.

Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана
Политика
Члены Совета Безопасности ООН голосуют по резолюции России и Китая об отсрочке на шесть месяцев восстановления санкций против Ирана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 26 сентября 2025 г.

Глава экономического комитета парламента Шамседдин Хоссейни заявил, что главная цель нового закона — сделать банкноты более функциональными и облегчить финансовые транзакции. При этом он признал, что отмена нулей не приведет напрямую к снижению инфляции или решению основных экономических проблем Ирана, но назвал это «неизбежной корректировкой».

Впервые план по деноминации риала был предложен правительством Ирана в 2019 году и с тех пор претерпел множество изменений. В 2014-м  риал хотели переименовать в туман, но эту инициативу отклонили.

Иранский риал является очень дешевой валютой — так, за один доллар пришлось бы отдать больше 581 тыс. риалов (по курсу Центробанка Исламской Республики). Сами иранцы в разговорной речи сокращают нули и называют цену в «туманах» — валюте, которая использовалась в стране до Исламской революции 1979 года.

