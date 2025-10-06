В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
Парламент Ирана одобрил деноминацию национальной валюты — риала, он потеряет четыре нуля, сообщает Iran International.
Таким образом, 10 тыс. риалов приравняют к одному риалу. Также будет введена новая единица валюты — киран, или гхеран, которая будет равна одной сотой риала.
После начала реформы запланирован трехлетний переходный период, во время которого будет действовать принцип двойного обращения: использовать разрешат как старые, так и новые риалы.
Законопроект был принят 144 голосами «за», 108 высказались против, еще трое воздержались. Теперь инициативу направили в Совет стражей конституции, который проверит, соответствует ли предложение основному закону республики.
Глава экономического комитета парламента Шамседдин Хоссейни заявил, что главная цель нового закона — сделать банкноты более функциональными и облегчить финансовые транзакции. При этом он признал, что отмена нулей не приведет напрямую к снижению инфляции или решению основных экономических проблем Ирана, но назвал это «неизбежной корректировкой».
Впервые план по деноминации риала был предложен правительством Ирана в 2019 году и с тех пор претерпел множество изменений. В 2014-м риал хотели переименовать в туман, но эту инициативу отклонили.
Иранский риал является очень дешевой валютой — так, за один доллар пришлось бы отдать больше 581 тыс. риалов (по курсу Центробанка Исламской Республики). Сами иранцы в разговорной речи сокращают нули и называют цену в «туманах» — валюте, которая использовалась в стране до Исламской революции 1979 года.
